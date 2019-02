Rosell considera que Andorra “ha abandonat” a Besolí

Sandro Rosell i Joan Besolí sumen 637 dies en presó preventiva, xifra que suposa un rècord a Espanya, acusats del delicte de blanqueig de capitals. La setmana vinent s’inicia el judici del cas i l’expresident de l’FC Barcelona s’ha volgut expressar des de Soto del Real en una entrevista a l’emissora de ràdio catalana RAC1.

En referència al seu soci, Rosell assenyala que “comparteixo cel·la amb ell i estic molt trist perquè Andorra l’ha abandonat. És tan bèstia el que li està passant. El seu fill va quedar paraplègic 20 dies abans de la detenció i no l’han deixat veure’l. Fa dos anys que vivim junts en 10 metres quadrats i és un home molt fort i està fortíssim”. La situació que estan vivint fa que estigui indignat. “He passat per tots els estadis: dubte, sorpresa i indignació... I encara avui per als meus advocats és quelcom surrealista. La meva família està trista i indignada”.

Afegeix en l’escrit que “diuen que fugiré, però és absurd perquè aquí tinc a la meva família. M’han embargat tot el patrimoni, no tinc diners fora d’aquí. M’ho han bloquejat tot, no he pogut ni pagar una barra de pa a la meva dona. Ella està aguantant com una campiona. És una crack”. Rosell continua proclamant la seva innocència: “No he pagat mai cap comissió a Ricardo Teixeira. En el cas que algú interpreti que sí, tampoc passaria res perquè a Brasil és legal, però insisteixo que no he pagat cap comissió a Teixeira”.