L’A confirma que el pacte amb el PS serà present a totes les parròquies

El president de L’A, Jordi Gallardo, va confirmar ahir que el pacte amb el PS tindrà llista a totes les parròquies. La Massana i Ordino segueixen sent els territoris amb més dubtes, juntament amb la incògnita de quantes candidatures tindrà finalment Canillo. El que ja està clar és que liberals i PS aniran conjuntament a les dues primeres i si poden tancar llista també a la darrera. Avui faran oficials els noms territorials, però ahir Gallardo ja va avançar que, tal com s’esperava, Judith Pallarés liderarà la llista massanenca. Gallardo es va mostrar molt satisfet de les llistes conjuntes i ho va valorar com una senyal del compromís «per un vot útil per fer front a DA». Avui està previst que PS i L’A anunciïn conjuntament les candidatures territorials i desvetllin les incògnites.

Pel que fa Ciutadans Compromesos, està previst que aquest vespre donin més detalls de la feina feta fins ara, tant pel que fa als candidats com als punts programàtics. Tal com van anunciar ahir a través de les xarxes socials, la formació parroquial té com a objectiu «fer avançar el nostre país i la nostra parròquia de la Massana i, si escau, assegurar la governabilitat del nostre país, oberts a possibles pactes postelectorals amb els partits polítics nacionals». Caldrà veure si finalment es confirma que Carles Naudi i Raül Ferré encapçalen el tàndem de CC i quin impacte té això amb la resta de formacions. És a dir, si terceravia i DA fan llista sota les seves sigles o donen suport a CC.



A Ordino també han tancat llista els progressistes. Felip Gallardo i Albert Granyena seran els encarregats de defensar el projecte a la parròquia. Pel que fa a la terceravia, fonts consultades van assegurar ahir que tenen el tàndem tancat i que finalment no han aconseguit cap pacte amb els independents d’Ordino. De fet, a hores d’ara sembla que no ho ha aconseguit cap formació i que el grup de ciutadans independents que va aparèixer fa uns dies i que ha sigut protagonista de multitud de moviments i reunions anirà finalment sol i sense donar suport a cap partit nacional. Per DA, com ja es va anunciar fa uns dies, la llista ordinenca l’encapçalaran Joan Martínez Benazet i Sandra Codina.

Escaldes-Engordany

Quatre dones encapçalen les llistes

Els tiquets electorals a Escaldes-Engordany estan gairebé tots tancats. A falta de les darreres confirmacions, fins a quatre partits tancarien llista territorial. DA ho farà amb Sílvia Calvó i Xavier Giménez al capdavant, mentre que s’espera que la terceravia aposti per França Riberaygua que podria anar acompanyada per Josep Pubill. El pacte L’A+PS comptarà amb l’actual consellera general Rosa Gili a l’espera de saber el nom liberal que l’acompanyarà. Pel que fa SDP, el tàndem serà Elisabet Zoppetti i Marc González.

Sant Julià de Lòria

Sense llista transversal

A Sant Julià de Lòria ja hi ha tancades les tres llistes que tot apunta que lluitaran per obtenir els dos consellers generals. Per DA, Carles Alvarez Marfany i Vicky Grau faran tàndem, mentre que per la terceravia repetiran els actuals consellers generals Josep Majoral i Carine Montaner. El tàndem PS-L’A l’encapçalarà Gerard Alís amb un liberla del qual encara es desconeix el nom. D’altra banda, i a falta de les últimes hores per negociar, tot sembla apuntar que finalment els moviments que s’han intentat per repetir la fórmula d’una plataforma similar a Laurèdia en Comú no han obtingut prou consens, de manera que SDP no tindrà presència a la parròquia laurediana.

Andorra la vella

Quatre opcions paritàries

Per ara, tot apunta que a la capital hi haurà quatre llistes i totes elles paritàries. Els demòcrates volen apostar per Enric Tarrado i Natàlia Gallego, mentre que la terceravia dona suport a Emi Matarrodona per encapçalar el projecte a la capital. Per part dels liberals i socialdemòcrates, només ha transcendit fins ara el nom de Joaquim Miró. Els progressistes també tindran un tiquet electoral paritari amb Àngel Dalmau i Meritxell Pujol.

Encamp

La millor rebuda del pacte PS-L’A

Encamp és la parròquia on més fàcil ha sigut assentar el pacte entre liberals i socialdemòcrates, especialment pel bon ambient de treball que les dues formacions tenen com a oposició al comú. En principi, serà David Rios acompanyat d’un liberal que s’espera que avui es conegui qui defensaran l’opció davant de dos demòcrates ja veterans com són l’actual ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la consellera Maria Marticella. La parròquia també tindrà opció progressista amb Aaron Comella i Judith Montoro. Qui ahir va assegurar que també hi serien presents és la terceravia, malgrat que de moment no ha transcendit qui lideraria el projecte encampadà.

Canillo

Possibilitat d’escollir entre tres opcions

Canillo és una de les parròquies on tots els partits han tingut més dificultats per formar llistes. Fins i tot DA ha tingut problemes per trobar dues persones disposades a liderar el projecte territorial. A hores d’ara, es dona per segur que Meritxell Palmitjavila acceptarà el repte, a l’espera de saber si serà l’actual subsíndica, Mònica Bonell, la número dos. Segons Gallardo, la llista en aquesta parròquia està assegurada «pràcticament al 100%, encara que tot està a l’aire fins a l’últim moment», mentre que la tercera via no descarta encara ser-hi present, si bé el més probable és que finalment no ho aconsegueixi. D’altra banda, l’Andorra Sobirana d’Eusebi Nomen presenta avui al matí la seva territorial en aquesta parròquia que constitueix la primera fita i segueix lluitant per tancar la nacional.