Moreno, 21a al descens dels Mundials júniors

Per altra banda, Marc Oliveras i Matías Vargas van quedar fora en descens FIS de la combinada a Sella Nevea.

Cande Moreno va acabar ahir en 21a posició al descens dels Mundials júniors de l’estació italiana de Val di Fassa amb un crono d’1.27,07, a 3,17 del millor temps, que va ser per a la suïssa Juliana Sutter, que va fer un temps d’1.23,91. L’andorrana va perdre ritme en la part superior de la cursa, la qual cosa li va fer perdre temps en no poder ser suficientment activa amb el seu esquí exterior, segons va explicar el tècnic Dejan Poljansek.

Per El Periòdic

