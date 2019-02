El Govern simplifica la gestió de residus en la construcció

El director de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va presentar ahir la modificació dels Reglaments per a la realització de treballs d’activitats que modifiquin l’estat del terreny i la modificació de gestió de residus de les llicències urbanístiques. L’objectiu d’ambdós textos és, segons va explicar Rossell, «agilitzar el tràmit i tota la documentació» requerida fins ara, alhora que es garanteix una millor gestió dels residus.



Pel que fa a les activitats que requereixen moviment de terres, actualment totes elles s’han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental, a un pla de restauració i a un pla de vigilància. Amb la nova reglamentació s’estableix que les activitats no subjectes a la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic o a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, no caldrà que s’exposin a l’avaluació d’impacte ambiental i només hauran de comptar amb els dos plans restants.



Respecte al Reglament de construcció, el director va detallar que es deroga el procediment actual de sol·licitud de llicència urbanística per tal d’eliminar l’obligació de lliurar una garantia econòmica de gestió. A partir d’aquesta modificació, la direcció facultativa només haurà d’emetre un certificat de gestió de residus.