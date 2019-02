Ponsirenas, nou 'managing director' de l’àrea de Negoci d’Andbank Luxemburg

El Grup Andbank, especialitzat en banca privada, ha nomenat Josep Ponsirenas com a nou 'managing director' de l’àrea de Negoci de la seva filial luxemburguesa. En aquesta posició, tindrà com a principal finalitat el creixement del negoci del client de Banca Privada i Institucional d’Andbank Luxemburg, com a plaça de referència per a la Banca Privada Internacional, de gestió de negoci propi i per a la resta de jurisdiccions del Grup. La seva experiència i els seus coneixements de Banca Privada juntament amb la seva formació en 'corporate finance', li permetran una visió global del negoci per detectar les oportunitats existents i assolir aquest repte.

Ponsirenas, que prové de Banca March des del càrrec de director de la zona de Catalunya i l'Aragó, té més de vint anys d’experiència en banca privada i banca d’empreses i de lideratge d’equips. Anteriorment, va treballar com a director d’oficina al Banco Español de Crédito i a Caixa Catalunya, tant en departaments interns com per a la xarxa comercial en funcions de direcció de negoci. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, per la UAB, European Financial Advisor Nivell I i II (EFPA), i té un màster en Programa de Desenvolupament Directiu i un Executive Master en Corporate Finance and Law, tots dos per ESADE.

Aquest nomenament reforça el compromís de l’entitat amb la incorporació i la promoció de professionals que compten amb una àmplia trajectòria professional i una alta especialització en el sector financer. En el darrer any, el Grup Andbank ha incorporat professionals com Jorge Maortua, antic responsable de mercats i banca majorista del Banco Santander, com a conseller del grup, i Josep Piqué, exministre espanyol i amb una àmplia experiència en l'àmbit empresarial, com a nous membres del nou consell assessor d’Andbank Espanya. Segons Anna Olsina, responsable de negoci del Grup Andbank, “des d’Andbank Luxemburg s’està fent una gran tasca consolidant el negoci internacional en més de 1.000 milions d’euros d’actius sota gestió. Per a nosaltres és estratègic utilitzar l’experiència de Josep Ponsirenas per potenciar el negoci de la banca institucional i privada al mercat luxemburguès, així com continuar amb el creixement i potenciació del nostre grup en l’àmbit internacional.”