L’Inter d’Escaldes acaba amb l’hegemonia del Sant Julià

L’Inter d’Escaldes es va tornar a mostrar ahir com l’equip revelació de la temporada i va firmar una gesta en vèncer per 2 a 1 al fins ara invicte Sant Julià en un partit d’alt voltatge. Aguilar va marcar al minut 10 però els d’Adolfo Baines es van posar les piles per remuntar i Mateo i Genís Soldevila van ser els encarregats d’anotar durant la primera part. En la segona part, els escaldencs van saber mantenir les envestides lauredianes i van aconseguir tres punts d’or per mirar cap a les posicions d’Europa.

Per un altre costat, la UE Santa Coloma es va imposar per 0 a 1 a l’FC Ordino, amb un gol d’Aaron Sánchez mentre que la UE Engordany va destrossar a l’FC Lusitans durant la segona part amb una maneta. D’aquesta manera, aquest 5 a 0 aconseguit en 45 minuts, apropa una mica més al conjunt de Llorenç Codoñes al pou, que si aconsegueix mantenir la categoria, serà gràcies als punts de la primera volta. Per un altre costat, la UE Engordany, segueix enclavada en la quarta posició.

Així mateix, l’FC Encamp quasi dona la sorpresa contra el Vallbanc FC Santa Coloma després que els de Marc Rodríguez només fossin capaços d’anotar un gol contra el cuer, que, amb vuit punts, segueix al pou de la classificació i a menys que hi hagi una intervenció divina, el club està condemnat al descens directe després de firmar una temporada per oblidar.

La UE Santa Coloma desmenteix l’acta arbitral i llueix samarretes en contra del masclisme

Després que l’acta del partit entre la UE Engordany i la UE Santa Coloma de la jornada del 24 de febrer en la qual s’acusava el president del club colomenc, Boris Antón, d’haver proferit insults masclistes a l’àrbitre Marta Sanjuán, l’entitat va sortir ahir al camp amb una samarreta que lluïa el missatge «No al masclisme» i tant l’FC Ordino com el mateix club, van endarrerir el joc un minut després del xiulet inicial «en senyal de protesta per la gestió pública dels fets i la falsa acusació amb total impunitat en les declaracions arbitrals». A més, el club va recordar que «sempre ha tingut una trajectòria exemplar pel que fa a qualsevol mena de discriminació en les seves files» i que «sempre ha fomentat la igualtat, la integració, la companyonia i el respecte».

En aquest context, l’equip assegura que «els fets van ser protagonitzats per un espectador que es trobava a la mateixa zona» que el president i que ell mateix va increpar a l’aficionat quan es van produir els fets «recriminant-li les paraules». «El club prendrà mesures per aclarir els fets i les portarà fins a l’extrem que les consideri adient per mantenir el seu bon nom», afegia.