Presó preventiva per a l’home que va atropellar un vianant a Arinsal

El conductor de 24 anys que dissabte a la nit va atropellar un home de 27 a Arinsal va entrar en presó preventiva després de passar a disposició judicial. L’acusat conduïa en estat d’embriaguesa i va donar positiu amb 2,35 grams d’alcohol per litre en sang. La víctima de l’accident segueix ingressada a l’UCI de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, si bé fonts del centre català no poden precisar el seu estat de salut perquè el cas està judicialitzat, ja que la policia andorrana va actuar d’ofici i es va personar contra el conductor. A l’Hospital de Meritxell va ser tractat d’un greu traumatisme cranioencefàlic, d’una fractura a la cama i de policontusions. La gravetat de la lesió al cervell va provocar que l’evacuessin d’urgència a l’hospital català. En aquell moment, el seu estat era estable dins de la gravetat i els metge temien per la seva vida. Els fets van ocórrer a les 23.30 hores a la CG5 i l’arrestat va passar la nit a les dependències policials, on després va passar a disposició judicial.



Aquesta va ser una de les 15 detencions que va fer la Policia la setmana passada. Dilluns va arrestar un jove resident de 20 anys com a presumpte autor d’un seguit de sostraccions. Se l’acusa de robar en tres hotels, un poliesportiu i dos establiments comercials 300 euros en efectiu, a més de diverses targetes bancàries i d’altres tipus, i un telèfon mòbil. En total, deu persones han cursat denúncies pels perjudicis soferts.



Els agents van ser requerits pel personal d’un hotel d’Andorra la Vella, que havien controlat l’home després d’accedir a una oficinal de l’establiment i haver sostret monedes i una targeta de crèdit de les empleades. La investigació policial que es va realitzar arran de la detenció, que es va produir pels volts d’un quart de dues del migdia, va poder relacionar el jove amb les sostraccions esmentades i que es duien a terme des del 17 de gener.



Tres persones van cometre un delicte contra la salut pública. Dimecres va ser arrestat a Andorra la Vella un resident de 23 anys per possessió de 0,8 grams d’èxtasi en un control rutinari de la policia. L’endemà, els agents va controlar a la frontera del riu Runer una turista de 37 anys que duia 0,7 grams de metamfetamina. El dissabte, en aquest casen un aparcament del Tarter, el servei de l’ordre va identificar un turista de 24 anys amb 0,5 grams d’èxtasi.

Altres delictes

A més, els efectius de la Policia van arrestar dimecres un home no resident de 26 anys al Pas de la Casa per desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de tres anys. L’endemà, a Escaldes-Engordany, un resident de 31 anys va ser controlat com a presumpte autor de lesions, injúries i resistència a la policia. Els agents havien estat requerits des d’un local d’oci per una baralla entre tres persones. Quan van intervenir, l’home va tenir una actitud «arrogant i provocadora», segons informa el comunicat policial emès ahir.

Nou conductors ebris

Per últim, nou persones van ser arrestades per conduir sota els efectes del volant. L’alcoholèmia positiva mitjana va ser d’1,38 g/l i l’edat, 26 anys.