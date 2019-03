El Govern aprova el Reglament de Voluntats Anticipades

El Govern va aprovar ahir la normativa que estableix el funcionament del Reglament Nacional de Voluntats Anticipades, que es desplega dela Llei de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i de la història clínica i de la Llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang. Segons va explicar el secretari d’Estat de Salut, Joan León, a partir d’ara, les persones majors de 16 anys podran expressar les seves voluntats perquè, en un futur, davant determinades situacions sanitàries, els professionals sàpiguen com els agradaria que actuessin. Per exemplificar-ho, León es va referir als desitjos de no perllongar de manera artificial la vida amb tècniques de suport, no rebre tractaments ni teràpies que ja no siguin útils o demanar l’administració de fàrmacs pal·liatius. Aquest document també ha de ser un instrument per donar a conèixer les indicacions de la persona en el moment de la seva mort.



El procés d’atorgament es podrà fer davant de notari o per escrit en presència de tres testimonis majors d’edat i amb capacitat per obrar. Tanmateix, el reglament preveu el nomenament d’un representant que actuaria com a interlocutor amb l’equip sanitari en cas que la persona nopogués actuar directament.

Tal com va explicar el secretari d’Estat, aquesta és una reclamació reiterada de molts ciutadans, de manera que des de l’Executiu s’espera una gran afluència d’inscripcions. Per donar a conèixer les voluntats anticipades, cal inscriure’s al Registre, des d’on automàticament s’incorporarà la informació a la història clínica compartida de cada pacient.



León va destacar que, com a límits, les voluntats no podran ser aplicades si són contràries a l’ordenament jurídic o a la bioètica de l’Hospital, i que en cap cas, es contempla una eutanàsia activa.



El nou Reglament, que s’ha inspirat en el de la Generalitat de Catalunya, entrarà en vigor a partir del pròxim 3 de maig.