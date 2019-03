El SEP també denuncia «l’augment de sou encobert» dels forenses

El SEP va informar mitjançant un comunicat que se suma als diferents col·lectius que han donat suport a la demanda judicial instada pels inspectors de treball en relació al sistema de compensació de les guàrdies que s’ha aplicat als forenses. Un suport que es fa públic encara que els mestres deixen clar que no s’hi poden adherir formalment, ja que a l’ensenyament públic no es fan guàrdies.



En el comunicat, el sindicat deixa clar que el secretari general del col·lectiu, David Garcia, com a membre de la comissió consultiva de la Funció Pública, «ja va fer constar en l’informe que es va emetre amb motiu de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, que buscava millorar la compensació de les guàrdies dels metges forenses». De la mateixa manera també es recorda que Garcia «sempre ha defensat que es tractava d’un augment del salari encobert», fet que asseguren que va fer constar en acta en les dues ocasions que la comissió consultiva va haver de tractar la modificació dels sistemes de compensació.

Requeriments

Garcia havia reclamat un informe del Govern per justificar l’increment del preu de les guàrdies dels forenses i no les d’altres col·lectius, informe que no es va donar i només se li va justificar la decisió, per part del secretari d’estat, basant-se en «legislació comparada». El segon cop se li va dir que faltava l’increment corresponent per caps de setmana i festius. Veient que les explicacions aportades no eren suficients, el representant del SEP, asseguren, va demanar que s’ajustés el preu de totes les guàrdies en el mateix sentit, també totes aquelles que fan la resta de col·lectius de funcionaris i treballadors públics.