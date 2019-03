L’USdA denuncia a Europa les amenaces a Anguita

L’USdA ha decidit denunciar a la comissió executiva de la Confederació Europea de Sindicats (CES) la situació de «coaccions i amenaces» que consideren que ha aplicat el Govern contra el president del Sipaag, Lluís Anguita. Igualment demanaran que s’elevi a la carta social europea. «Aquesta situació no es pot donar en un país teòricament democràtic», va afirmar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que es va mostrar sorprès per la situació. «És veritat que altres vegades s’havien vulnerat drets sindicals i tenim dues sentències que així ho demostren, però agafar algú i fer això...», va exposar.



En aquest sentit, i en un comunicat enviat als mitjans, consideren que «no es pot permetre de cap de les maneres actuacions més pròpies de l’edat medieval». I es pregunten: «el pròxim pas, quin serà? El garrot vil o la foguera?». Des de l’USdA, doncs, es reitera que és «vergonyós i intolerable» una actuació com aquesta i per aquest motiu també consideren absolutament necessari que l’Executiu es disculpi. «No per més amenaçar i coaccionar es té més raó», afirmen en el comunicat, en el qual també demanen «Un canvi radical en la manera de fer i de comportar-se del Govern amb els sindicats i els seus legítims representants». L’USdA reclama «una societat democràtica i no feudal, un país per viure i no només per treballar», recordant que fins i tot algun ministre ha admès que «no es fan les coses del tot bé».