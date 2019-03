26 anys de Constitució

La Constitució andorrana celebra el seu 26è aniversari immersa en una nova etapa electoral i, en conseqüència, amb el Consell general dissolt, a l’espera dels nous consellers i conselleres generals.

En un moment en què, en l’àmbit internacional, la política es troba tentinejada per una polaritat creixent dins de la societat i on els diferents partits es veuen obligats a establir pactes per poder formar govern, Andorra enfronta les seves eleccions al Consell General amb el nombre més elevat de candidats conegut fins al dia d’avui des que, precisament, entrava en vigor la carta magna, el proppassat 1993. Un total de set agrupacions de diferent color polític opten al càrrec encara ocupat per Antoni Martí i, de ben segur, aquest 14 de març del 2019 trauran a relluir les seves millors cartes amb la vista posada en el lloc de Cap de Govern.

Vint-i-sis anys després de la seva entrada en vigor, la Constitució aprovada per gairebé el 75% dels andorrans l’any 1993 no ha patit ni una sola reforma. I sembla que qualsevol canvi queda lluny, això malgrat que diversos partits manifesten intencions no recollides en el document i que aquests requeririen, per a la seva aplicació, la modificació de determinats supòsits. La nova etapa electoral: comportarà posar en debat algun d’aquests punts de la Constitució? El panorama resultant de la propera festa de la democràcia, el dia 7 d’abril, ens en donarà la resposta.

Sigui com sigui, el Consell General tornarà a obrir les seves portes aquests 13 i 14 de març per acollir totes les andorranes i els andorrans que vulguin ser partícips d’un any més de Constitució, amb la celebració d’actes tradicionals com ara el concert i, també, amb noves propostes més recents en el programa de la Diada, com ara l’actuació dels Castellers d’Andorra.

