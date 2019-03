Shiffrin, reina del supergegant

Les prediccions no han fallat i no hi ha hagut cap mena de sorpresa: la nord-americana Mikaela Shiffrin s’ha endut el Globus de cristall del supergegant amb una quarta posició a la cursa d’avui, fet que li ha permès sumar el seu desè trofeu de Copa del Món. En aquest sentit, només li calia sumar 36 punts per aconseguir el títol.

Ho ha aconseguit amb un temps d’1.24,35, a 0,44 de la vencedora, l’alemanya Viktoria Rebensburg, que no ha donat opcions i s’ha imposat en la cursa amb una baixada perfecte. Segona ha estat l’austríaca Tamara Tippler i tercera, la italiana Federica Brignone.

“L’objectiu que tenia era acabar, no m’importavala posició, però m’ha tocat ser agressiva a la part tècnica perquè he perdut velocitat i ara estic flipant amb tot plegat”, ha explicat la nord-americana a la línia d’arribada.