La nova Federació de la Gent Gran reclama el tercer pagador universal

En el seu primer discurs com a president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, va avançar que els principals punts de la nova junta que es va estrenar ahir se centraran, més enllà de les demandes que encara resten pendents, en la generalització de la figura del tercer pagador en totes les prestacions, especialment en farmàcia i laboratori, i en la col·laboració directa amb el Ministeri de Salut. A més a més, va avançar que es millorarà la comunicació amb tots els afiliats a través de reunions «puntuals i periòdiques» i que tots els temes «es treballaran en equip».



Zapatero va prendre així el relleu a l’antic president, Simó Duró, qui va qualificar de «molt soroll i poques nous» els darrers quatre anys en què la seva presidència ha coincidit amb el Govern de DA. En el seu discurs va aprofitar per fer una estirada d’orelles a l’Executiu sortint, a qui va retreure que «moltes qüestions, com les pensions, el servei de podologia o el repartiment equitatiu de les subvencions, hagin quedat a la cartera». En referència a les pensions, Duró va demanar que s’actualitzin d’acord amb el nivell de vida del país. Tanmateix, va assegurar que als anys 80 es van fer més coses en el camp socioassistencial que les que ha fet el Govern durant l’última legislatura.

La resposta del Govern

El cap de Govern en funcions, Toni Martí, malgrat admetre la realitat, va justificar l’acusació d’inacció explicant que va ser en aquella època, als anys 80, quan es va començar a «traçar un camí que els altres hem seguit» i que «devem molt als consellers generals» d’aleshores que van apostar pels avenços socials. Respecte a les peticions de la gent gran, Martí va garantir que, «independentment del partit que guanyi» les pròximes eleccions, millorar les pensions i establir el tercer pagador serà una prioritat del nou Govern.



Per la seva banda, la secretaria d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, va agrair les reivindicacions polítiques dels padrins, alhora que va reivindicar que s’han fet petites millores amb les pensions més baixes o l’increment del salari mínim per sobre de l’IPC d’aquest any i que ha repercutit, directament, en l’augment de les pensions. Com a grans fites assolides, Fenoll va assenyalar l’atenció domiciliària i els programes Respir que permeten que els familiars puguin deixar les persones que tenen a càrrec durant uns dies. Per concloure, la secretària va destacar la feina que s’ha fet per promoure els serveis intermedis, com els pisos que podrien estar disponibles el 2020 gràcies a la col·laboració amb la fundació Armor i que permetrà gaudir de 23 habitatges adaptats.

Manca de sensibilitat

De cara als comicis, Duró, tot i voler mantenir-se al marge de la política, va demanar a tots els candidats que siguin «més sensibles a les necessitats de la gent i coneguin més la realitat andorrana, tant dels que ho necessiten com dels que no».



Pel que fa al secretari de la federació, Lluís Samper va ser substituït per Robert Pastor. La composició de la nova junta va quedar completada, segons marquen els seus estatus, amb dos vicepresidents, un tresorer i cinc components vocals.

La capital acollirà els 2ns Jocs Esportius de la Gent Gran

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va aprofitar ahir la seva assistència a l’Assemblea de la Federació de la Gent Gran per anunciar que els dies 16 i 17 de juny la capital acollirà els 2ns Jocs Esportius de la Gent Gran. Segons va avançar, està previst que hi participin 400 persones, entre participants directes i voluntaris, en 13 disciplines esportives diferents que es repartiran entre l’Estadi Comunal, el camp de petanca de Santa Coloma, la Casa Pairal i les piscines del col·legi Sant Armengol, ja que «lamentablement, encara no podrem utilitzar els Serradells». Marsol també va recordar que Andorra la Vella és «ciutat amiga de la gent gran», una iniciativa promoguda per l’OMS i que té per objectiu promoure un envelliment actiu. La cònsol major va animar a tots els padrins a formar part dels Jocs.