Les entitats hoteleres, en contra de la taxa turística

Les entitats Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i Autèntics Hotelers d’Andorra (AHA) s’han posicionat respecte a la taxa turística que va proposar Marca Andorra, i hi estan en contra. «Hi ha bastant malestar. Els associats no creiem que la manera com s’ha produït aquesta notícia sigui gaire normal. Tenint en compte aquesta insatisfacció general vam fer una enquesta interna entre els associats, i el percentatge de desacord és molt elevat. Per això hem decidit fer un comunicat consensuat», explicava el president de la UHA, Carles Ramos.

La proposta d’aquesta possible taxa turística es va fer durant la presentació de la Better Life Foundation, una fundació que Marca Andorra pretén crear per desenvolupar projectes turístics al país. En aquest sentit, els associats de la Unió Hotelera van mostrar el seu «malestar per la manca d’informació rebuda al respecte i la falta de consens». Els hotelers es van assabentar d’aquesta mesura a través dels mitjans de comunicació i, en el seu moment, els va estranyar que fos una fundació privada i no el Ministeri de Turisme qui ho proposés.

«Ens hauria agradat que qualsevol organisme, públic o privat, que vulgui impulsar aquest projecte s’hagués posat en contacte amb nosaltres. La gran majoria d’establiments hotelers no estem d’acord en l’aplicació d’aquesta possible taxa turística com a nova mesura de finançament de promoció turística», s’apunta en el comunicat emès per la UHA. Així mateix, s’hi destacava que és una iniciativa que s’aplica a molts països del món però que ve suportada per un pla previ. «Creiem que se’ns ha de presentar un projecte específic que millori el producte de país ofert fins a la data. I en cas que sigui interessant pel sector i pel país, haurien de treballar-hi de manera conjunta tots els actors implicats i estudiar les possibilitats de finançament».

En aquesta línia, Ramos va sentenciar que «en cas d’aprovar-se, això ha de venir de Govern. Entenem que abans de treure un tipus d’impost del qual els hotels en seran els recaptadors, s’ha de tenir consens i saber com funcionarà i on es destinaran els diners. Creiem que s’han precipitat una mica a l’hora de treure aquesta informació i, més tenint en compte que la beneficiària seria una entitat privada».

Així mateix, des d’AHA van destacar que veuen amb bons ulls «qualsevol iniciativa per reforçar el nom del nostre país i impulsar noves polítiques turístiques. Ara bé, una decisió tan important com implementar un nou impost i que recaigui en els turistes, creiem que ha de ser analitzada amb rigor i calma entre tots els actors del sector». «No estem en contra d’aquesta opció, que ja és present a la majoria de llocs turístics, però sí que reclamem una reflexió serena sobre com s’implementaria, a què aniria destinada la recaptació i com es decidiria», remarcaven en un comunicat.