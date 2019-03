«L’A volia que entréssim a l’estructura del partit, si no ens deixaven fora»

Fa quatre anys, al costat de Judith Pallarés, va obtenir la victòria sota les sigles liberals. Ara promet traslladar el projecte de diàleg i consens que els ha donat magnífics resultats al comú, al Consell General.

–Com porta haver de competir contra qui va ser la seva companya en les darreres eleccions?

–Vivim un procés electoral atípic, amb set llistes nacionals i una parroquial independent que marquen una oferta de persones, sigles i noves cares, i també algunes aliances fins fa pocs dies impensables. La competició a la nostra parròquia no és una excepció, uns prioritzem l’aposta per les persones en clau positiva de sumar i altres han prioritzat seguir l’estructura dels partits.

–Fa quatre anys Ordino va ser una parròquia decisiva. Amb l’escenari actual creu que aquest paper li pot tocar a la Massana?

–Decisives en seran totes les persones que ocupin l’escó, i la nostra aportació al debat i el compromís per a l’estabilitat ens fa pensar més a poder ser uns bons interlocutors que no en ser decisius. Per això hem treballat en un programa electoral en clau de país.

–La variant de la Massana ha de ser una prioritat per al proper Govern?

–Sens dubte, una vegada finalitzat el vial de Sant Julià. Però és imprescindible plantejar bé la desviació en el seu conjunt, és a dir amb tots els enllaços previstos amb el centre vila, donant sortida a les retencions actuals i sobretot sent molt curosos per conservar la bona activitat econòmica del poble. No acceptarem un vial sense enllaços amb el centre de la Massana. Si ho fem, fem-ho bé.

–Fa quatre anys vostè deia que eren un grup que no s’havien mogut de la ideologia liberal. Què ha canviat perquè no es presentin amb L’A?

–En poc temps han canviat moltes coses. Jo sempre he estat independent. Les passades eleccions ens vam unir persones independents, coalicions i partits parroquials amb L’A. Ara la voluntat dels liberals va ser imposar les normes del partit i que entréssim a la seva estructura, força rígida, si no ens deixaven fora. I avui els veiem lligats a les parròquies amb un pacte amb el partit socialista. Esperem que puguin durar més i siguin més flexibles...

–Com pensa desfer-se, si li convé, de l’etiqueta de DA?

–És difícil convèncer de la independència de les persones que conformem la llista de CC, però som una agrupació parroquial independent amb vocació nacional. En certa manera el que volem és exportar la transversalitat que hem demostrat gestionant el Comú de la Massana, i terceravia i DA, sens dubte, també poden ser -ho. El nostre programa electoral és un contracte entre candidats i els ciutadans de la Massana i ho hem escrit negre sobre blanc: no volem pertànyer ni dependre de cap partit polític nacional, continuarem sent independents.

–Des dels Verds l’han acusat de vetar-los i consideren que CC ha fet un gir a la dreta. Què en pensa?

–Forma part de la responsabilitat de liderar una candidatura. La decisió va ser de la comissió electoral. La meva opinió, en tot cas, és una més dins els acords presos, si bé no sempre les coses són o passen com un voldria.

–Per què la gent ha de fer confiança a Carles Naudi?

–No només a mi, també al Raul, al Josep, la Maria, la Meritxell i l’Assumpta, perquè som persones coherents i molt treballadores amb vocació pública, persones obertes al diàleg i al consens, i en aquests moments cal tenir aquesta voluntat de sumar, d’anar endavant, sense anar contra ningú. El país el farem millor entre tots, aquest és l’esperit de CC.