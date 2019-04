Els polítics cerquen una alternativa al Doctor Music

Les autoritats catalanes donen suport a la celebració del festival Doctor Music a Escalarre tot i els dos informes desfavorables de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que recomanen no fer-lo als prats del municipi pel risc d’inundabilitat, i del conseqüent possible canvi d’ubicació a Montmeló. Ahir es van posicionar al respecte la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, i la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló.



D’una banda, Vilallonga va assegurar que el Govern «va junt» a l’hora de trobar una solució per als problemes d’ubicació, tot i que no va concretar quina seria la millor opció. De l’altra, Perelló va reiterar el compromís amb el territori del Pallars Sobirà i els alcaldes de la zona per buscar alternatives a la possible marxa del festival. La presidenta de l’organisme públic, però, considera que la mesura plantejada pels alcaldes per deixar de pagar el cànon de l’aigua a l’ACA «no és cap solució». No obstant això, va dir que escoltarà les alternatives o propostes que puguin plantejar els municipis, que també estudien la possibilitat de reclamar danys i perjudicis a l’administració o a la promotora pel fet que el festival no s’acabi celebrant a Escalarre.



Perelló va recordar que el pressupost de la diputació té consignada una partida de 200.000 euros que havia d’anar destinada a donar suport a la celebració del Doctor Music. Si finalment el festival no s’acaba fent al Pallars Sobirà, «es perd una oportunitat de promoció i econòmica per aquest territori», va anunciar Perelló, tenint en compte que el festival comptava amb un pressupost de més de 17 milions d’euros i preveia una afluència de desenes de milers de persones.

Mentre la Diputació i els alcaldes del Pallars segueixen buscant una solució o una alternativa, està previst que avui s’aclareixi la situació, ja que Doctor Music ha convocat una roda de premsa al migdia a Barcelona.