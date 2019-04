L’Abarset canvia ubicació per cedir espai a nous pisos de luxe

El conegut restaurant i après-ski l’Abarset del Tarter tancarà les portes a finals de la pròxima temporada d’esquí i es traslladarà a una nova ubicació encara per definir però a peu de pistes del Tarter. Així ho van confirmar ahir fonts d’Ensisa, que fins ara tenia llogats aquests terrenys. A la zona on fins ara s’alçava el restaurant, s’hi construiran 50 habitatges de luxe. L’acord per a la venda dels terrenys «encara no està 100% tancat però sí molt avançat», segons van explicar les mateixes fonts, qui van afegir que les converses van començar aquesta mateixa temporada.

Oportunitat

Des d’Ensisa van voler deixar clar que la situació es viu com una oportunitat, ja que el nou Abarset, com van anomenar el nou restaurant que es construirà, recollirà l’esperit mític del que tancarà la pròxima temporada.

«Donat que la propietat té altres projectes en marxa i donat el creixement exponencial que ha viscut l’Abarset en els últims anys, la reubicació serà de ben segur a peu de pistes i a la mateixa zona», van explicar des d’Ensisa qui planteja construir un nou Abarset més gran, tant pel que fa les instal·lacions de cuina, com l’aforament. «Volem consolidar el públic fidel que hem aconseguit els últims anys i atraure de nou», van apuntar des d’Ensisa.

10è aniversari

La inauguració del nou Abarset es preveu per a la temporada 2020-2021 i coincidirà amb el 10è aniversari de la posada en marxa del restaurant i la proposta d’après-ski: «Una ocasió fantàstica per celebrar amb una inauguració», van considerar les fonts d’Ensisa.

Tot i que encara està per definir, és probable que les obres del nou restaurant comencin la pròxima temporada, en paral·lel amb el funcionamnt de l’actual après-ski. La intenció és com a màxim, el restaurant deixi d’oferir servei durant tan sols un estiu, encara que es treballa amb la idea d’enllaçar l’activitat de l’antic emplaçament amb el del nou.

Alt standing

Els habitatges de luxe que desplaçaran l’actual Abarset ja s’han començat a construir de la mà del Grupo Avintia. La promoció s’ha batejat amb el nom d’Isard Homes i es preveu que estiguin enllestides a finals del 2021.



El grup, a través d’un comunicat, va explicar que invertiran en total en el projecte fins a 20 milions d’euros. Aquesta és la primera operació immobiliària del grup a Andorra qui va descriure l’operació com a «forta» i «exclusiva amb 50 habitatges caracteritzats per un disseny modern i cuidat, amb grans finestrals».



Les construccions comptaran amb habitatges d’1. 2, 3 i 4 dormitoris, amb superfícies que van des dels 60 als 200 metres quadrats. El preu de sortida de venda del metre quadrat és d’un mínim de 5.000 euros per metre quadrat. Les noves promocions d’habitatges de luxe al país no han estat exemptes en els últims mesos de polèmica davant de la manca d’habitatge assequible per a bona part de la població.