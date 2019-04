Empresaris forçats a dipositar sous a la Batllia per la reforma laboral

Empresaris del país s’han vist forçats aquests darrers dies a dipositar els sous d’alguns dels seus treballadors a la Batllia davant la impossibilitat de poder seguir efectuant els pagaments com fins ara, en xecs o en metàl·lic, després que la nova llei de Relacions Laborals aprovada a finals de desembre entrés en vigor l’1 de febrer.



La norma obliga a realitzar el pagament de la nòmina per transferència bancària, una situació problemàtica en cas de comptar amb treballadors que no disposin de compte bancari al país, com és el cas de molts temporers. El dipòsit del sou a la Batllia genera incomoditat a les empreses, ja que han de realitzar un tràmit addicional i feixuc i, sobretot, als treballadors, que han d’esperar-se uns dies fins a poder retirar el sou de la Seu de la Justícia.

Elena Redondo: «El sector de l’hostaleria, els serveis en general, la ramaderia i l’agricultura són els més afectats»



Des de la CEA, Elena Redondo, secretària de la junta directiva i responsable del Consultori Laboral posat en marxa per la patronal com a mesura d’ajuda a la transició legislativa per als empresaris, va explicar que per la via del consultori no els havia arribat cap pregunta sobre aquest aspecte però, no obstant això, va admetre que la problemàtica havia sorgit «en el marc de discussions amb empresaris i taules de treball».



Segons va indicar Redondo, els sectors més afectats per aquest canvi i que estarien recorrent al dipòsit del sou a la Batllia són «l’hostaleria i el dels serveis, en general, però també l’agricultura i la ramaderia, que sovint se’ns obliden i on és molt freqüent contractar persones per campanyes o, fins i tot, per dies».

Jordi Cinca: «La normativa té la vocació d’afavorir la transparència a l’hora de pagar els treballadors, per transferència és més fàcil»



Tanmateix, Redondo va explicar que la llei obliga a pagar el sou per transferència bancària, però que en cap cas es refereix exclusivament a un compte andorrà. Per tant, va reflexionar, avui en dia, hi ha molt poca gent que no disposi d’un compte bancari enlloc.



Ara bé, les transferències a comptes fora d’Andorra estan gravades amb comissions i aquesta podria ser una de les raons per les quals, finalment, el dipòsit a la Batllia acabi sent la millor solució en cas de no tenir compte andorrà.

Traves

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), el seu president, Carles Ramos, va manifestar que cap dels associats els havia tramès la problemàtica malgrat indicar que estava assabentat de la situació. «Caldrà contemplar una via alternativa per als pagaments o bé alleugerir les condicions o les exigències que posen per obrir un compte bancari al país», va opinar Ramos, qui es va solidaritzar amb la situació dels temporers «una feina que ja no és tan atractiva de fer com abans pels salaris i pel nivell de vida a Andorra on, a sobre, haver de dipositar una quantitat a l’hora de poder obrir un compte és del tot inviable sovint», va considerar.

Carles Ramos: «Per als temporers [...] haver de dipositar una quantitat abans d’obrir el compte és tot sovint inviable»



De la seva banda, el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, va mostrar-se sorprès per la situació: «Ens posarem en contacte amb l’Associació de Bancs per contrastar aquestes dificultats». «La normativa té la vocació d’afavorir la transparència a l’hora de pagar els treballadors. Per transferència bancària tot és més fàcil perquè tot queda reflectit i això dona seguretat als treballadors i evita qualsevol escletxa», va recordar. I va concloure: «Intentarem entendre quin és el problema i posar solució però no hauria de ser gens difícil fer aquest salt, és quelcom habitual arreu del món».

El Consultori Laboral de la CEA ha atès una desena de consultes des de l’obertura

La CEA ha atès una desena de consultes al Conultori Laboral des de la seva posada en funcionament a principis del mes de febrer, amb l’objectiu d’alleugerir l’adaptació dels empresaris a la nova Llei de relacions laborals, aprovada a finals de l’any passat. Segons la secretària de la junta directiva de la patronal, Elena Redondo, les consultes més freqüents s’han centrat en l’obligatorietat del contracte escrit, l’adaptació als sistemes informàtics que requereix la nova normativa i els procediments per acreditar l’entrega del full de pagaments. «Hi ha molts dubtes sobre com actuar en cas de contractes de 2 o 3 dies o per campanya», tradicionalment verbals.