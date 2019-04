Acord per la Ruta dels Orris i pels treballs del possible dolmen

La ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, i el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, van signar ahir un acord de col·laboració per al desenvolupament del projecte de la Ruta dels Orris i dels treballs arqueològics i de posada en valor del presumible túmul/dolmen que, en cas de confirmar-se, seria una troballa de gran importància per la prehistòria d’Andorra.

El conveni neix de la voluntat de donar continuïtat al projecte, iniciat l’any passat, que té com a objectiu donar un impuls a la parròquia encampadana des del punt de vista turístic. Així doncs, es pretén fer valdre una part important de l’arquitectura autòctona i afavorir-ne la preservació i la difusió d’una mostra excel·lent del patrimoni natural, històric i cultural del Principat, així com la preservació dels jaciments per a les generacions futures.

Les tasques a desenvolupar se centraran a la zona est d’Encamp: la vall dels Cortals, la plana del Cubil, la Coma d’Encenrera i la part inferior del cercle dels Pessons, a través d’un circuit de 12 quilòmetres amb tres accessos diferents. En aquest sentit, l’acord estima que les actuacions previstes es portaran a terme entre el 2019 i el 2025 amb un cost total d’uns 400.000 euros. Paral·lelament, es procedirà a l’excavació de les restes funeràries prehistòriques del túmul/dolmen, per un valor estimat de 200.000 euros, en cas que se’n confirmi la certesa.

Les accions principals del conveni abastaran la recerca i la posada en valor dels orris d’Encenrera, Emportona i de l’Estany Forcat a través de treballs d’excavació arqueològica, de reconstrucció i també es farà el manteniment del ja reconstruït orri del Cubil. D’altra banda, es treballarà en la conservació i la senyalització, mitjançant panells informatius, dels orris del Vell, Enradort i Alt i Baix de la Collada d’Enradort. A banda de l’excavació i valoració del presumible dolmen.

A més a més, el Conveni inclou que en totes aquestes tasques de conservació, restauració o interpretació arqueològica de les estructures es prioritzi la utilització de materials i tècniques reconstructives originals. A més, es preveu que les actuacions d’informació i senyalització de la ruta es realitzi amb rètols i marques que han d’assenyalar tant el recorregut, com els orris i el presumible dolmen. Tanmateix, s’inclou el desenvolupament d’un programa de difusió i didàctica per transmetre-la a la societat.

Les accions conjuntes entre el Comú i el Govern relatives a la Ruta dels Orris es van iniciar fa més d’una dècada i des d’aleshores s’han fet diverses campanyes d’excavació. En la de l’any passat, es va trobar una estructura que, a priori, sembla correspondre a un dolmen. Es tracta d’un túmul de grans dimensions i planta circular, conformat per l’acumulació d’un gran nombre de pedres, entre les quals es distingeixen unes lloses que podrien configurar la coberta d’una cambra. Fins avui, no s’havia trobat res similar al país.