Oportunitat d’or per a l’ascens contra l’Igualada

L’FC Andorra té avui una altra final per aconseguir l’ascens a la Tercera Divisió, serà contra l’Igualada a l’estadi Les Comes, a les 18.00 hores. En aquest sentit, els tricolor parteixen com a favorits i no volen fallar davant d’un conjunt que donarà molta guerra i plantejarà un partit molt difícil.

En aquest sentit, Fede Bessone va explicar que és «un duel de màxima exigència» i que «és un camp similar al nostre, buscarem un partit ene l qual voldrem ser els amos i senyors de la possessió, encara que a l’Igualada li agrada tractar molt bé la pilota». «També voldrem dominar des del principi i marcar un gol al començament», afegia.

«És difícil guanyar, sobretot al final de la temporada, quan se n’adonen els de la part baixa de la taula», recordava i remarcava que «tots volen vèncer i ho posen molt difícil». «Som conscients que el partit és molt important i si guanyem, passarem a l’Igualada, però no estarem a dalt, encara que depenem de nosaltres mateixos», assegurava.

Finalment, va manifestar que «partim com a favorits, és un rol que sabem perquè és veritat». «Ho penso, encara que amb respecte, perquè s’ha de demostrar a cada partit», concloïa.