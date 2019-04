Tornen els cursos de trial de la Federació Motociclista

«Des de fa anys, la nostra parròquia està estretament lligada al món del Trial amb esdeveniments de projecció mundial. Des del Comú treballarem per potenciar encara més aquesta relació», afegia per la seva part el conseller d’Esports, Pere Pràxedes.

«És una iniciativa que ha permès crear una base sòlida i, a més, augmentar de forma significativa les llicències infantils de trial», comentava Josep Puntí de la FMA. Així mateix, Josep Maria Pi, del Moto Club Pirineu, va explicar que «els nens s’inicien a la plaça de la Germandat amb motos elèctriques i quan adquireixen un cert nivell passen a les classes dels dissabtes a Naturlandia on ja tenen contacte amb la muntanya i amb motos de gasolina» i va recordar que els pilots que es van iniciar a la plaça fa uns anys ara ja competeixen al Campionat d’Andorra i de Catalunya».

Per cinquè any consecutiu tornen els cursos d’iniciació al trial a Sant Julià de Lòria i a partir del 24 d’abril, els dimecres a la tarda els més petits podran gaudir del trial gràcies a la col·laboració de la Federació Motociclista, el Moto Club Pirineu, el Centre Pascuet Offroad i el Comú de Sant Julià.

