Moviment de personal al Ministeri de Cultura

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports aquesta setmana ha publicat tres edictes al BOPA per a la cobertura de diverses places vacants a diferents dels seus departaments. La primera plaça és per al Departament de Promoció Cultural, que busca un treballador públic indefinit per ocupar un lloc d’administratiu als Serveis Generals de Cultura. La seva tasca és dur a terme la gestió administrativa de l’Àrea d’Arxius, de Política Lingüística i de Museus i Monuments, així com la importació i exportació temporal de béns mobles i la inscripció al fons del Museu Nacional de l’Automòbil.

La segona és per al Departament de Patrimoni Cultural, que necessita un treballador públic indefinit per ocupar el lloc d’administratiu de Patrimoni Cultural. La seva missió consisteix a garantir l’execució administrativa del ministeri i, en concret, la gestió administrativa i l’execució pressupostària dels serveis generals de Cultura, el suport a la direcció, la justificació documental de les subvencions culturals i l’organització, distribució i venda de les publicacions de Cultura. Tal com van aclarir des del Govern, cap de les dues són places noves, sinó que han quedat vacants perquè les persones que les ocupaven s’han traslladat a d’altres departaments. Finalment, hi ha una tercera plaça per al lloc de tècnic de restauració i conservació de béns mobles, que està vacant des de ja fa dos anys.