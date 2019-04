Llum verda a una universitat privada amb estudis virtuals

El Govern va oficialitzar ahir, a través d’un avís al Boletí Oficial del Principat d’Andorra, que ha donat el vistiplau per a l’establiment d’una universitat privada al país, que s’anomenarà Universitas Europaea IMF, per a impartir formacions d’ensenyament superior tant de caràcter propi com estatal en modalitat virtual. Després de mantenir reunions durant els darrers nous mesos on «hi ha hagut anades i tornades de la memòria», l’autorització es va tancar fa un parell de setmanes i segons el ministre d’Educació i Ensenyament en funcions Eric Jover aquest acord no es va anunciar llavors «perquè no semblés que estàvem utilitzant això com un element per fer campanya electoral», raó per la qual el projecte no es presentarà fins que es constitueixi el proper Govern.

En aquest sentit, Jover va mantenir la confidencialitat respecte als plans d’estudis que desenvoluparà el centre i va afirmar que «l’inici d’activitat amb alumnes encara trigarà». Amb tot, el dirigent demòcrata sí va avançar que aquest projecte estarà finançat «100% per capital privat» i que el seu públic objectiu no perseguirà «fer de competència a la Universitat d’Andorra».

La Universitas Europaea IMF serà un centre d’estudis que pertanyerà a la societat Cela Open Institute Internacional, que és fruit «de la suma de tres fundacions diferents que ja treballaven a l’ensenyament superior a Espanya» com va informar Jover. «Un element dels que ens aporta garanties és que són gent amb experiència contrastada, no és un projecte que neix de zero» va explicar el ministre d’Educació i Ensenyament en funcions.