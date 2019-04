Col·lisió múltiple al túnel del Pont Pla amb un ferit

Un home de 33 anys va resultar ferit en l’accident múltiple que es va produir ahir a la tarda a l’interior del túnel del Pont Pla. En l’incident es van veure implicats tres vehicles: un BMW 330XD i un Toyota Rav4 amb matrícules andorranes, i un Peugeot 206 amb plaques espanyoles. El conductor del turisme espanyol és qui va resultar ferit i traslladat en ambulància a l’Hospital de Meritxell. El centre mèdic, però, no va precisar l’abast de les lesions patides ni quin era el seu estat de salut, així com si havia rebut l’alta mèdica.



L’accident es va produir a prop de la boca sud del túnel –la que dona a Andorra la Vella– i la Policia, que va rebre l’avís a les 16.23 hores, va tallar el trànsit en ambdós sentits de la marxa per seguretat durant més d’una hora, el que va provocar trànsit dens i algunes retencions a l’avinguda Fiter i Rosell d’Escaldes, ja que es va convertir en l’única via d’accés entre les valls del nord i la vall central. La circulació es va restablir a les 17.38 hores, va informar Mobilitat a través de les xarxes socials.



L’incident d’ahir suposa el primer accident de trànsit amb ferits dins d’un túnel de la xarxa viària andorrana des de l’1 de gener. Dimarts, un camió es va avariar dins del de la Tàpia. També es va tallar el trànsit per seguretat durant quasi una hora. Les retencions que va ocasionar van sumar diversos quilòmetres.