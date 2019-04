Els comerciants de la Seu volen evitar intermediaris i retornar tot l’IVA

La Unió de Botiguers considera que cal més «pedagogia» per donar a conèixer els beneficis

L’1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de tramitació del tax free anomenat DIVA i desenvolupat per l’Agència Tributària espanyola. La intenció era abolir el procés tradicional de segellat per passar-ho a fer de manera electrònica en màquies com la que hi ha instal·lada a la Dependència de Duanes i Impostos Especials de la duana de la Farga de Moles. Aquest nou sistema permet agilitzar el tràmit i estalviar feina a la Guàrdia Civil, que era qui comprovava les dades dels andorrans abans de segellar les seves factures.



Però els principals beneficiats, a més dels residents al Principat que s’estalvien l’IVA espanyol en les seves compres, són els comerciants de l’altra banda de la frontera. L’expresident i ara vocal de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell i propietari d’una joieria, Ramón Ferrer, va assegurar que cada vegada són més els comerciants que aposten per emetre les seves pròpies factures perquè al client se li torni el 100% dels impostos. «Abans la majoria de comerços feien el tax free amb empreses col·laboradores que no tornen el total de l’IVA, sinó que es queden un percentatge de benefici. Ara la majoria prefereix emetre les seves factures perquè suposa un al·licient a l’hora de captar clients», va explicar Ferrer. La majoria d’aquests clients, evidentment, són residents a Andorra, tot i que també «n’hi ha d’americans o xinesos».

Falta de pedagogia

Preguntat per si havien notat alguna diferència des que es va eliminar el mínim de compra de 90,16 euros, el vocal de la Unió de Botiguers de la capital urgellenca va admetre que sí, malgrat assenyalar que encara falta «una mica de pedagogia». Segons va explicar, sovint hi ha andorrans –o residents a Andorra– que van a comprar a la Seu però que «no saben ben bé com funciona el tax free i nosaltres mateixos els expliquem els beneficis».



L’automatització del DIVA també «ha facilitat la vida» als comerciants urgellencs perquè simplement han de donar un codi QR i, abans de tornar els diners, «comprovar que Hisenda ens ha donat l’okey».



Amb tot, Ferrer va assegurar que la Unió de Botiguers de la Seu no té xifres exactes, ja que no es fa cap seguiment de les sol·licituds del tax free i «tot se sap per vox populi».

Residència fiscal

Cal recordar que els primers dies de la posada en marxa del DIVA es van crear llargues cues a la frontera hispanoandorrana perquè la màquina només accepta factures i formularis de persones que hagin regularitzat les seves dades fiscals amb Espanya i dona error en cas de no ser així. Des de l’administració de la Farga de Moles van assegurar que les cues ja han anat minvant, tot i que encara hi ha ciutadans que no han fet el tràmit de donar-se de baixa de la Hisenda espanyola. A més, van reiterar que si no s’ha fet aquesta acció no es podrà sol·licitar la devolució de l’IVA, perquè «una cosa és el padró i l’altra l’adreça fiscal».

Comerciants d’Andorra

Pel que fa als comerciants andorrans, creuen que el tax free «no és el seu principal enemic», sinó que el que cal fer per revertir la situació és «solucionar el canvi d’hàbits de la gent» i adaptar-se als nous costums a l’hora de comprar, en paraules de la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany, Sussagna Venable. La presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra, per la seva banda, va considerar en una entrevista a EL PERIÒDIC que s’ha de «mentalitzar els clients que viuen a Andorra que consumir aquí és bo per a tots».