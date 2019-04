Els floristes temen que el mal temps i les vacances escolars minvin les vendes

L’expectativa que tenen els llibreters és equiparable a la dels floristes, que creuen que tampoc els beneficiarà que els infants segueixin gaudint de les vacances de Pasqua. També estan preocupats per com afectarà el temps, ja que l’experiència els hi diu que amb pluja –com es preveu que hi hagi a la tarda– dissipa les vendes. La rosa clàssica, la vermella, ha sigut la més encomanada per les floristeries, que s’adeqüen a les tendències i als reclams dels clients Aquest any hi ha un altre què: la Diada cau en dimarts, el segon pitjor dia de la setmana per a les flors després de dimecres, ja que són els dijous quan entren per la duana i, per tant, la frescor està en joc.



La rosa vermella, acompanyada sempre de l’espiga de blat, serà la més venuda, seguidament de la blanca. La de color groc, com en les últimes dues diades, tindrà la seva quota de mercat en solidaritat amb els líders independentistes catalans empresonats. En aquest sentit, i com que estan a l’expectativa, la majoria de floristes no han volgut arriscar i han encarregat el mateix nombre de roses que l’any passat, així com el mateix percentatge quant a colors es refereix. «La rosa vermella amb l’espiga és la protagonista per excel·lència per Sant Jordi, però cada vegada més es busca sorprendre i els clients ho aconsegueixen a través de l’elecció d’un color diferent o d’un ram molt més elaborat», explica l’encarregada d’Angels Flors d’Escaldes, de les poques professionals del gremi que es mostra optimista amb la jornada.



Les vacances escolars provoquen dos efectes ben diferenciats: d’una banda, els infants i adolescents no compren roses a les floristeries per a les seves familiars ni per revendre-les després per als seus fins –viatges de final de curs o actes solidaris–. De l’altra, això suscita que «no hi hagi tanta competència», expliquen diferents professionals del gremi, que reconeixen que un augment i una diversificació de les parades de venda –que arriben a multiplicar per 10 el nombre de floristeries que hi ha al país, precisen– provoca que s’hagin de «reinventar» i apostar «per unes roses de gran qualitat per guanyar a la competència».

El ‘handicap’ de la duana

Els floristes expliquen que juguen amb un altre handicap: la frescor de les roses. Dijous van entrar per la duana totes les encomanades i van lamentar la rigidesa de les autoritats en aquest sentit, ja que van haver de comprar les roses «molt tancades per garantir, i potser no ho aconseguim, que arribin en bon estat a la diada. «Inclús els grans distribuïdors d’Espanya van intermediar amb la Duana perquè els camions poguessin entrar més tard, però no ho van aconseguir», expliquen.