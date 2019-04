La POB inclou l’avaluació per competències del Permsea

Durant els mesos de maig i juny, un total de 238 candidats –219 escolars i 19 candidats lliures– es presentaran a la Prova Oficial de Batxillerat (POB), que els permetrà obtenir el títol de batxiller. Per primera vegada, l’examen incorporarà els principis bàsics de l’avaluació en un ensenyament per competències tant pel que fa a la tipologia de les proves com al sistema de qualificació, tal com estableix en el model d’ensenyament impulsat pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior en el marc del Permsea.



La prova s’estructurarà en tres fases, en les quals el candidat podrà demostrar un mínim de dues vegades el seu grau de desenvolupament de les competències d’acord amb les assignatures que formen l’itinerari formatiu que ha escollit. Les proves de la primera fase se celebraran del 29 d’abril al 14 de maig, mentre que la segona fase es durà a terme del 24 de maig al 14 de juny. Algunes proves de les assignatures artístiques i que requereixen més temps de realització es van iniciar a principis del mes d’abril. Pel que fa a la tercera fase, el ministeri informarà els candidats a través del seu web.



Els candidats lliures disposen d’un termini de cinc anys per obtenir el títol de batxiller, per tant que no és obligatori que facin tots els exàmens en una mateixa convocatòria. Dels que es presenten, quatre candidats ja havien iniciat el procés i seguiran el model d’obtenció del títol de batxiller vigent els anys anteriors fins que obtinguin el diploma.