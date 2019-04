Reoberta la carretera de coll de la Botella

Membres del COEX i el cos de bombers es van traslladar a la carretera general 4 on es va produir dimecres una esllavissada que va obligar a tallar la calçada al trànsit per raons de seguretat. Els tècnics van efectuar les tasques per reobrir la carretera, en la qual es pot tornar a circular.



Els tècnics van participar realitzar retirar les roques que es trobaven sobre l’asfalt i també les que podien comportar una situació perillosa. El cap del gabinet tècnic del ministeri d’Ordenament Territorial, Josep Maria Huertas, va assenyalar que l’esllavissada que va produir-se és «puntual» pel despreniment d’un talús, i que no comporta que en un futur es pugui tornar a produir el mateix problema. La fluctuació de temperatures i la lubricació de la pluja sobre les pedres va provocar l’incident. Huertas va exposar que en aquesta zona mateixa ubicació s’hi havia intervingut anteriorment per controlar possibles esllavissades. Els treballs que s’hauran de realitzar per normalitzar l’espai entrarà dins la campanya d’estabilització del 2019. D’altra banda, ahir al matí es va reobrir també el coll d’Ordino, tancat durant l’hivern a causa de la neu acumulada a la carretera.