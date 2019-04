Aprovades 900 autoritzacions de residència i treball fins a l’octubre

El Consell de Ministres va aprovar dimecres la quota general d’autoritzacions de residència i treball, així com de treball fronterer, de l’1 de maig fins al 31 d’octubre del 2019, que preveu 900 autoritzacions, va anunciar ahir l’Executiu. Aquesta xifra, com és habitual, es pot ampliar en un 30%, fins a un total de 1.170 autoritzacions. El Decret del Reglament s’aprova amb el mateix nombre de places que l’any anterior, que s’ha acordat tenint en compte el consum de les quotes en els darrers anys i la conjuntura laboral actual. El Govern, però, no va precisar com es reparteixen les autoritzacions concedides per a les diferents ocupacions.



El Govern va indicar a través d’un comunicat que s’ha tingut en compte que actualment al Servei d’Ocupació hi ha més ofertes de treball que demandants en recerca de feina, i que la xifra d’inscrits s’estabilitza amb una lleugera variació a la baixa respecte de l’any 2018. Així, «el departament d’Immigració vol donar resposta a les necessitats dels agents productius tenint en compte la millora progressiva i constant de la situació socioeconòmica», explica l’Executiu.

Ocupacions excloses

El Reglament aprovat té com a finalitat fer possible la contractació en totes les ocupacions professionals que requereixen de mà d’obra, especifica el Govern en el text. No obstant això, segueixen quedant excloses les ocupacions d’empleats de serveis comptables, financers i de suport a la producció i el transport, els empleats de biblioteques, serveis de correus i similars, operadors de màquines d’oficina, auxiliars administratius i taxistes i conductors d’automòbils i furgonetes, ja que encara hi ha un nombre important de demandants de feina en aquestes ocupacions.

Mesures de flexibilització

A més, el text manté les mesures de flexibilització adoptades els darrers anys per als treballadors d’un estat que hagi signat un conveni amb Andorra, ja que no s’exigeix formació ni experiència a aquests treballadors, i es manté el fet que no caldrà haver fet ús prèviament del Servei d’Ocupació. En aquest sentit, també s’inclouen mesures per als treballadors que no són membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, pel que fa a l’experiència professional. Finalment, i com cada any, la graella salarial s’ha actualitzat amb la variació de l’Índex de Preus al Consum.