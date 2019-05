Andorra Telecom impulsa un nou descodificador pel servei de televisió

El portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, va anunciar ahir la presentació d’un nou descodificador pel servei de televisió «que canviarà la manera de mirar la TV pels andorrans». Així doncs, els 13.000 usuaris que tenen contractat al servei de televisió hauran de canviar, de forma gratuïta, els descodificadors que a partir de demà deixaran de tenir vigència.

Entre les avantatges que disposaran aquests nous aparells, Casadevall va destacar que seran «més petits i compactes» i seran compatibles amb la tecnologia 4K, que permetrà visualitzar continguts «en ultradefinició». Quant a la funcionalitat el comandament passarà a estar dirigit per Bluetooth i el menú serà «molt més visual». Pel que respecta a la interactivitat de l’espectador amb la pantalla, Casadevall va comentar que «la nova interfície suposa un salt qualitatiu en l’experiència d’ús de la televisió. El zàping com el coneixíem ha desaparegut. Ara busques què vols veure i ho mires quan vols». A més, també es podrà enregistrar fins a un total de 350 hores, que tindran una caducitat de sis mesos per qüestió de drets.

El canvi de descodificador es podrà dur a terme a les agències comercials d’Andorra Telecom, al punt d’informació del Centre Comercial Illa Carlemany i a l’FNAC de Pyrenées Andorra. D’altra banda, també hi haurà un punt itinerant que anirà recorrent totes les parròquies i es podrà consultar a través de la web.

Promocions

Casadevall va explicar que aquells usuaris que efectuïn el canvi durant el mes de maig tindran, durant dos mesos, el paquet Movistar+ Total Plus pel mateix preu que estan pagant ara. En el cas que l’usuari ja disposi d’aquest abonament, Andorra Telecom oferirà al consumidor 10 pel·lícules d’estrenes que caducaran en un període de tres mesos. Finalment, els clients que ja tinguin Movistar+ Total Plus no hauran de desplaçar-se pel canvi de descodificador, sinó que serà un operari qui acudirà directament al domicili del consumidor.