Canoes i ràfting conviurien al Valira en funció del cabal del riu

Canoes i ràfting. Aquesta seria la combinació d’activitats aquàtiques amb què estarien treballant el Comú de Sant Julià i l’empresa Raca SLU. Després que el projecte del ràfting quedés en stand by, el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, ja va anunciar la possibilitat d’incloure canones entre les activitats a oferir. Un dels avantatges d’aquesta opció és que es necessita menys cabal que en el cas del ràfting i que s’adapta perfectament a les característiques del tram de riu que va des de l’hotel Imperial fins a la frontera: una zona tranquil·la i amb poc desnivell.



Fonts properes a la corporació consultades per aquest rotatiu van exposar que mentre per baixar amb ràfting cal un mínim de 10 metres cúbics per segon, les canoes amb aquest volum no es poden utilitzar, sinó que l’activitat s’hauria de desenvolupar amb una quantitat d’aigua inferior. Les fonts no van detallar la xifra, però sí que van exposar que l’estudi adjudicat recentment pel comú de forma directa a la societat RACA ha de determinar quin ha de ser el cabal mínim que hi ha d’haver al riu per poder navegar amb canoa.

No dependre de FEDA

L’explicació al fet que s’hagi optat per introduir aquest altre model de negoci s’ha de buscar amb la voluntat de no haver de dependre de FEDA per gaudir d’un determinat cabal al riu. Cal tenir present que els 10 metres per segon que requereix el ràfting es poden aconseguir durant els mesos de primavera amb el desgel natural. Fora d’aquest període, tal com ja es va explicar, seria necessari que FEDA turbinés més aigua per fer créixer el cabal del Valira. Una opció, però, totalment descartada pel Govern i la companyia. Així, s’ha volgut capgirar a la situació: en comptes d’adaptar el cabal a l’activitat, que siguin les activitats les que s’adaptin al cabal.



Si baixés prou aigua, es podria fer ràfting, si no, sempre hi hauria l’opció de les canoes, de manera que es podria treure profit d’una activitat turística que les fonts consultades es van mostrar convençudes que podria ser un revulsiu i ajudar a la desestacionalització del turisme, contribuint de manera positiva a incrementar l’oferta d’activitat als mesos de la primavera i l’estiu.



Els resultats de l’estudi encarregat han d’ajudar, doncs, a tenir clares les condicions i a partir d’aquí dissenyar el model de negoci que es voldria desenvolupar. De fet, es planteja fins i tot la possibilitat que l’activitat estigui disponible només durant unes determinades hores, que haurien de coincidir amb aquelles en què FEDA no hagi d’intervenir.



Amb tot, les mateixes fonts van advertir que d’una manera o altra caldria un punt d’acord amb la companyia elèctrica perquè abans d’oferir les activitats cal disposar de la informació necessària per determinar en quins moments podria incrementar el cabal i, per tant, no es podria navegar amb canoa. Les fonts consultades van deixar clar que hi hauria d’haver unes garanties que el cabal no canviaria durant les hores d’activitat, ja que aquest fet podria posar en risc els usuaris.



El termini d’execució d’aquest nou estudi és d’un mes i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC hi prendrà part una empresa d’enginyeria americana especialitzada en aquest tipus de projectes. Es tracta d’una de les empreses més prestigioses a escala mundial que fins i tot hauria dissenyat alguns dels circuits utilitzats en les darreres edicions dels Jocs Olímpics.