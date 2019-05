La batlle prendrà declaració a tots els treballadors de la federació de futbol

Després que la batlle Stéphanie Garcia enviés dijous a la presó al secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomás Gea, acusat d’apropiació indeguda, administració deslleial i frau a la CASS, ara ha de prendre declaració de tots els treballadors de l’entitat.

Així mateix, Víctor Santos, president de l’entitat, que havia estat detingut dimarts juntament amb Gea en el marc de l’operació Cautxú per la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen, es troba amb llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars, ja que té una implicació menor en comparació amb el secretari general.

D’altra banda, José Garcia, tresorer de l’entitat, és un altre alt càrrec de la federació que serà arrestat quan torni al país, ja que ara es troba fora. En aquest context, el pròxim pas per part de la Batllia és comprovar totes les sospites perquè fins ara, només havia tingut accés a comptes bancaris per via externa i, per tant, ara s’ha d’investigar la comptabilitat des de dins.

Un cop es vagin confirmant o destruint tots els indicis, quan es tingui tota la instrucció del sumari, Gea declararà davant la batlle, fet que no va passar dijous perquè no tenia la integritat de la informació de manera que considerava que no es podia argumentar correctament una defensa. Això pot implicar que la presó provisional de Gea s’allargui setmanes i mesos perquè, de moment, la batlle no ha convocat encara els treballadors de la FAF i, a més, dimarts i dimecres es van emportar tota la documentació de la federació i d’altres empreses implicades en el cas. Ara s’ha d’estudiar i analitzar tot.

De sis mesos a vuit anys

Pel que fa als delictes pels quals estan acusats Gea i Santos cal recordar que el Codi Penal regula el delicte d’administració deslleial quan existeix un perjudici superior als 600 euros i el castiga amb pena de presó de tres mesos a tres anys mentre que el frau a la CASS mereix una sanció econòmica.

Per altra banda, el reglament també legisla el delicte d’apropiació indeguda a partir d’una apropiació –diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble– superior a 600 euros. En aquest cas, les penes són les previstes per un delicte d’estafa o d’estafa qualificada, és a dir, de tres mesos a tres anys o d’un a cinc anys, respectivament.

En aquest sentit, es considera estafa qualificada quan aquesta té com a objecte l’habitatge o altres béns de primera necessitat o d’utilitat social reconeguda, quan es fa amb simulació de plet o ús d’un altre frau processal, quan es fa mitjançant xec, targeta de crèdit o de dèbit, pagaré, lletra de canvi en blanc o negoci canviari fictici, quan es realitza demanant fons amb finalitats humanitàries o caritatives, quan el perjudici té un valor superior als 6.000 euros o quan la defraudació posi la víctima en una situació econòmica difícil per atendre les seves necessitats i les de la seva família.