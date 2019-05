S’esvaeixen els play-off (79-82)

E

l MoraBanc diu adeu virtualment als play-off després de perdre per 79 a 82 contra l’FC Barcelona Lassa en un partit en el qual, de nou, va permetre una remuntada i al final va haver de patir per acabar perdent i fent emmudir el Poliesportiu d’Andorra, que no s’ho podria creure després del principi espectacular que van fer els andorrans.

En aquest sentit, el partit va començar per part dels tricolor sorprenent al Barça i van fer un inici espectacular, de qualitat, sent efectius en la defensa i amb un encert excepcional, anotant tot i, de fet, fins a tres triples consecutius havia aconseguit el MoraBanc al principi del duel i posaven un 11 a tres a l’electrònic.

Defensivament, els andorrans mostraven un gran nivell i seguien augmentant diferències, aconseguint una renta de 10 punts i amb una compenetració excepcional entre els companys de l’equip, com per exemple amb David Walker dominant i firmant una gran actuació amb Moussa Diagne que feia posar el Poliesportiu de peus, somiant amb els play-off.

En aquesta línia, els andorrans van seguir augmentant les diferències, sent molt forts, també defensivament, fent un bon bàsquet, sense perdonar els blaugranes, mostrant solidesa, robant la pilota quan calia i oferint un gran encert. Al final del primer quart, el resultat era de 26 a 19.

El segon quart va començar amb el mateix tarannà, encara que es va convertir en un estira-i-arronsa però quan el Barça anotava, el MoraBanc responia, amb autoritat, oferint un gran nivell, capturant el rebot, posant als blaugranes contra les cordes i molt nerviosos. A cop de triple, la victòria semblava possible, sobretot si se sabien aprofitar les errades dels visitants, que en cometien una rere l’altre.

De sobte, quan tot anava rodat, l’àrbitre va xiular la final de la primera part i, al descans, va començar el desastre. De nou. Un tercer quart per oblidar que, amb 27 punts, permetia als blaugranes remuntar. L’encert havia desaparegut i el Barça mostrava la qualitat d’Eurolliga, tirant dels seus millors jugadors, que trobaven l’encert. Era un no parar. Se sentien segurs de totes les maneres i tot ho podien fer i, llavors, el MoraBanc empetitia de manera que al final del tercer quart, el resultat era de 62 a 66, després de desaprofitar la renta, cometent errors i sense idees.

Molt tocats, van arribar al darrer quart amb l’esperança d’aconseguir un miracle però tot i mostrar-se lleugerament superiors, va ser insuficient. El Barça no podia fallar i encara que per moments semblava que la gesta es podia fer, l’autoritat blaugrana no donava cap mena d’opció, fent una defensa molt bona, practicant un joc físic dur.

D’aquesta manera, cap cots i emmudits, al final, amb un 79 a 82 a l’electrònic, els aficionats marxaven a casa, amb ganes d’oblidar el que va passar ahir, en un dia en el qual es va creure, en el qual es va confiar però que al final, aquest cop per culpa d’un equip d’una altra lliga, es va perdre. Ara, el MoraBanc s’ha quedat pràcticament sense opcions de jugar els play-off. Havia de guanyar ahir sí o sí i, per aquest motiu, només una carambola i molta sort poden fer que els andorrans juguin el tercer objectiu marcat de la temporada. Per tant, poder jugar-los serà qüestió de sort. I de jugar els dos darrers partits de la Lliga Endesa de manera immaculada.