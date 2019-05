La Coronallacs ja compta amb una central de reserves

La central de reserves per a la ruta de senderisme Coronallacs ja és una realitat. Just ahir el responsable de camins i refugis del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Albert Pla, va anunciar la seva entrada en funcionament i va explicar que el servei online oferirà dos forfets diferents per tal de poder realitzar la travessa en règim de mitja pensió entre el 15 de juny i el 30 de setembre.

La primera modalitat integra les cinc etapes de què consta la ruta amb mitja pensió –sopar, dormir i esmorzar– en els quatre refugis guardats on cal fer nit: Illa, Juclar, Borda de Sorteny i Comapedrosa, i té un cost de 162,10 euros. El segon, en canvi, s’anomena runner i malgrat que igualment integra les cinc etapes només incorpora dos refugis amb mitja pensió, que o bé poden ser el de l’Illa i Sorteny, per 84,10 euros, o el de Juclar i Comapedrosa, per 78 euros.

Millora de l’experiència

Per tal de facilitar la travessa, a partir d’aquest estiu, l’oficina de turisme d’Escaldes-Engordany, que és el punt d’inici i final de la ruta, ofereix als usuaris un abonament de cinc dies d’aparcament per un import de 30 euros i un indret on dutxar-se gratuïtament en acabar, al centre esportiu de la parròquia. Com en els dos anys anteriors, els participants poden recollir a la mateixa oficina un passaport per segellar en cada refugi, un mapa topogràfic i, per a qui ho vulgui, una bateria solar portàtil per tal de carregar el mòbil, que facilita FEDA a canvi d’una fiança. Des del Comú de la Massana, han fixat un punt d’aigua potable a l’exterior del restaurant del Coll de la Botella, a Vallnord, per tal que els senderistes puguin hidratar-se durant la travessa.

El responsable de camins i refugis va reiterar un cop més que la creació de la central de reserves en línia permetrà «promoure el turisme de muntanya i els refugis del Principat», tot donant compliment a l’objectiu de desestacionalitzar el turisme i reforçar el posicionament d’Andorra com a destí de muntanya.