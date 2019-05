Gelabert, investigada per irregularitats en una adjudicació

L’exministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, és investigada arran de la petició de la fiscalia davant possibles irregularitats en l’adjudicació d’unes obres de remodelació als vestidors de l’Estadi Nacional, segons ha avançat el Diari d’Andorra i ha pogut confirmar aquest rotatiu. Una conversa telefònica amb el secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea –avui a la presó pel cas Cautxú- va portar a que s’obrís la causa davant un possible delicte.

Gea, amb el telèfon punxat per la Policia, va parlar amb Gelabert per a que es poguessin accelerar les obres a la instal·lació, tenint en compte la visita de la selecció francesa de cara a la fase de classificació de l’Eurocopa del 2020. Per poder-ho fer possible, Gelabert va establir que per guanyar en rapidesa per realitzar els treballs davant la immediatesa del partit, l’11 de juny, l’adjudicació es pogués fer de manera directa sense passar per concurs públic, trossejant la partida pressupostària en tres, de 7.500 euros cadascuna, repartint-se la despesa a parts iguals entre els ministeris d’Esports, Ordenament Territorial i la pròpia FAF.