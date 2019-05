La Guàrdia Civil comissa 30.000 euros a la duana

La Guàrdia Civil va informar ahir que dilluns va decomissar 29.070 euros a una dona que creuava la duana de la Farga de Moles provinent d’Andorra després de constatar que hauria comès un delicte per infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals. La intervenció es va produir a les 17 hores quan la dona, de 75 anys i nacionalitat italiana, va entrar al recinte duaner pel carril verd (indicat per aquelles persones que no tenen res a declarar) amb un vehicle de la marca BMW i matrícula espanyola.



Va ser llavors quan els efectius especialistes en la matèria que es trobaven al lloc van preguntar al conductor del cotxe si tenia alguna cosa per declarar. Aquest va respondre que uns 8.000 euros. Davant d’aquesta resposta, els agents van procedir a fer un registre més exhaustiu del vehicle que havien aturat i, finalment, van localitzar a l’interior d’una bossa de mà i en una motxilla, propietat de la infractora, un total de 30.070 euros.

Aixecar acta

Un cop es va haver verificat la quantitat de diners per part dels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a aixecar acta per la comissió d’una infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme), en superar la quantitat que es regula en aquesta normativa.



Tal com es va detallar en un comunicat, la infractora va poder continuar el viatge amb 1.000 euros, el que es considera el «mínim de supervivència», mentre que la resta de diners van quedar dipositats a la duana de la Farga de Moles a disposició de la Comissió per a la prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries del Banc d’Espanya.