Povedano i Babi sumen les primeres medallles

Tot i que la jornada no ha estat perfecta, Andorra ha començat amb bon peu als Jocs dels Petits Estats d’Europa de Montenegro i ha sumat els dos primers metalls, dos bronzes, en judo, per part de Lia Povedano i Alda Babi.

Les lluitadores compleixen

Lia Povedano es va imposar ahir a la islandesa Ásta Arnórsdóttir i a la xipriota Nikola Evripidou i va aconseguir acabar en una tercera posició que li va valer el bronze mentre que Alda Babi, amb un gran ippon, va vèncer a la luxemburguesa Telma Martin i va aconseguir guanyar la final pel bronze.

«M’he trobat a rivals de més nivell, en un combat difícil però al final ho he pogut aconseguir, era l’objectiu fer medalla, ho tenia molt clar encara que m’hauria agradat un altre metall que no fos un bronze», comentava Povedano i afegia que «dijous tenim la competició per equips, com que som dues noies, ja tenim un combat perdut, però volem fer medalla». «Em volia treure l’espina de San Marino, que va ser una mica dolent», sentenciava.

Babi, per la seva banda, va comentar que «estic molt contenta amb el resultat, era la fita que m’havia marcat en individual encara que crec que hauria pogut fer més», assegurava.

Andorra assegura una medalla més

Després de l’encreuament a les semifinals entre Bruno i Philippe Santmann en petanca, Andorra té almenys, un bronze assegurat. Els dos jugadors van fer els deures ahir i van aconseguir classificar-se.

L’estrena de Jiménez queda ajornada

Per culpa de les fortes pluges, l’estrena de Vicky Jiménez i de Ricardo Rodeiro haurà d’esperar al dia d’avui, en el qual s’espera que puguin competir finalment.

Andorra no falla i s’imposa a Xipre

Xavi Folguera i Abel Bernal no van fallar ahir i es van imposar per 2 sets a 0 al conjunt xipriota. El primer el van aconseguir per 22 a 20 i el segon per 21 a 17.

Ramírez, cinquena i Tudó, sisena

En la final dels 100 metres esquena, Mònica Ramírez va ser cinquena mentre que Nadia Tudó va acabar sisena en els 200 metres estils. «Hem fet la millor posició que podíem, les medalles estaven lluny, l’actuació ha estat correcta. En els 100 i els 50 esquena creiem que tenim més possibilitats», comentava el tècnic Xavier Torrallardona.