El Govern afirma que l’escorxador està en regla

El Govern va afirmar ahir que l’escorxador nacional compleix «tots» els paràmetres establerts de seguretat, d’higiene i de benestar animal, i que les instal·lacions s’adapten «completament» a la normativa vigent. D’aquesta manera, l’Executiu va treure ferro a la polèmica suscitada hores abans, quan el Diari d’Andorra va treure a la llum l’informe sobre l’estat actual de la infraestructura que indicaria que hi ha un risc de contaminar la carn a causa de les presumptes mancances que pateix l’escorxador. Aquest estudi està inclòs en el plec de bases del projecte per a la reforma i millora d’una part l’escorxador, el qual ja es troba en licitació.

«El Ministeri de Salut i el Departament d’Agricultura fan els controls periòdics pertinents i sempre han resultat satisfactoris», va precisar l’Executiu en un comunicat. També va detallar que els veterinaris de l’Administració estan presents a cada sacrifici dels animals «per efectuar les inspeccions pertinents».

Preguntada per la controvèrsia durant la Cursa de la Dona, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va detallar que el concurs per millorar les instal·lacions de l’escorxador s’ha posat en marxa per «avançar en matèria de benestar animal i per complir les normes més capdavanteres de la Unió Europea en matèria de sacrifici perquè és una instal·lació que ja té molts anys». En aquest sentit, va explicar que van incloure l’informe de l’última auditoria duta a terme en el plec de bases –el qual reporta les suposades mancances– perquè les millores programades han de complir amb les recomanacions que s’hi indiquen. A més, Calvó va concretar que el mateix gestor de l’escorxador també disposa d’un pla d’autocontrol.

Per acabar de tranquil·litzar a la població, l’Executiu va especificar que la carn d’Andorra té el segell d’Indicació Geogràfica Protegida, que requereix uns controls periòdics de qualitat i que són certificats per una altra auditoria. «Els passats dilluns, dimarts i dimecres, els auditors van fer una inspecció habitual sense detectar cap mena d’incidència», va assegurar l’Executiu.