Acció Feminista reclama la secretaria d’Estat d’Igualtat

La composició del nou Govern i la designació les darreres setmanes de les diferents secretaries d’Estat que tindrà ha fet que des d’Acció Feminista s’aprofiti el moment per reclamar la presència d’una secretaria d’Estat d’Igualtat. «Ho esperem amb candeletes», va assegurar la presidenta del col·lectiu, Antònia Escoda. Al seu entendre aquesta secretaria «és imprescindible per poder continuar el treball iniciat la legislatura passada», quan es va aconseguir arrencar el compromís per part de l’Executiu de fer una llei d’igualtat efectiva entre homes i dones. «Un tema que també ha estat present en la campanya electoral», exposa, admetent que «simplement volem recordar que tenim treball per fer i que la nostra voluntat no ha canviat».



Des d’Acció Feminista es considera que aquesta secretaria hauria d’estar adscrita al cap de Govern, Xavier Espot, «perquè és un tema transversal i per poder-lo pilotar cal tenir una visió global de tots els ministeris» i perquè ell és ex ministre d’Afers Socials i és amb qui s’havia començat la feina a través d’una taula de treball de la qual forma part l’associació.

Stop Violències

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés, també es va mostrar favorable a la designació del càrrec. L’activista, però, va marcar un límit. Assegura que la decisió ha d’anar més enllà del nomenament, és a dir, reclama que l’Executiu elegeixi una persona «amb coneixements» dels assumptes socials, així com amb «experiència dilatada» en el sector en què hauria de treballar.



Acció feminista també va mostrar preocupació per les darreres dades publicades en què es veu que la bretxa salarial creix en compte de reduir-se i, per tant «és una urgència assentar-nos, treballar i tirar endavant mesures per pal·liar dèficit d’igualtat que patim», va afirmar Escoda, remarcant que aquesta feina s’ha de fer des de l’inici de la legislatura.