El present és el núvol

El boom de la tecnologia del núvol no és nova. Fa anys que ha arribat per facilitar-nos l’ús de la tecnologia i no dependre de programes i dispositius. Andorra Telecom va crear el servei Som Cloud destinat a empreses i el Comú d’Ordino el va contractar sense pensar-s’ho dues vegades. Ahir, tres mesos després de posar-lo en marxa, la corporació va valorar el servei, del qual estan «molt satisfets», va afirmar el conseller d’Administració, Comunicació, i Comerç, Xavier Herver, que va definir l’aposta del comú com «pionera». En aquest sentit, el responsable del Departament d’Empresa de la parapública, Josep Vilana, va anunciar que 18 empreses, públiques i privades, ja han contractat el servei i que pròximament l’incorporarà una altra corporació.

Herver va destacar que la plataforma ha permès a la Casa Comuna «optimitzar la gestió informàtica» i els recursos que s’hi destinen. A més, han guanyat «temps de resposta cap al usuari final» perquè el servei aporta una connexió privada al client. El Comú tampoc s’ha de preocupar dels problemes de fiabilitat que generen els programes informàtics –com el que ahir va afectar ahir a Tràmits del Govern i a altres comuns– ni d’estar pendent de l’estat dels equipaments. A tots aquests avantatges se li suma el de la seguretat. Vilana va precisar que les dades i la informació emmagatzemades al núvol «no surten del país» i que el servei compta amb els «escuts de protecció» d’Andorra Telecom, el que permet «minimitzar el risc de possibles atacs informàtics».



Preguntat si Som Cloud podria encaixar en la dinàmica del Govern, concretament en el Departament de Tràmits, Vilana va admetre que estan «oberts» a incorporar-lo. No obstant això, no serà en un termini curt de temps perquè l’Administració utilitza uns programes informàtics que «no encaixen» amb l’opció de traslladar-se al núvol i, per tant, primer seria necessari adaptar la gestió actual.