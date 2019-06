El Govern pretén tramitar al juliol la llei de transparència

El president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va fixar com a prioritat de la majoria que dona suport a l’Executiu l’entrada a tràmit de la proposició de llei de transparència i bon govern abans del 15 de juliol. «És una llei important que regula l’accés a la informació tant per part dels consellers com de la ciutadania i que serveix per establir mecanismes per evitar el possible mal ús de la governança» va assenyalar Enseñat, qui també va avançar que els propers textos legislatius que entraran a tràmit després de l’estiu seran la llei d’emprenedoria, la d’actius virtuals i l’actualització del codi de família.

Per la seva banda, el president del PS, Pere López, va mostrar-se prudent respecte a l’entrada a tràmit d’aquesta llei perquè «caldrà veure què entenen per transparència des de DA». De la mateixa manera, López va qüestionar «la novetat» d’alguna de les mesures que s’inclourien en la llei de transparència i bon govern com la declaració de béns davant de notari per part dels polítics, ja que va recordar que aquesta «és una qüestió que figura als estatuts del PS i tenim en pràctica des de l’any 2001».

Ahir va tenir lloc a la Casa de la Vall una nova sessió de Consell on Bernardeta Coma (DA), Joan Carles Ramos (DA), Justo Ruiz (DA) i Eva López (L’A) van jurar el seu nou càrrec com a consellers generals. A més, Sílvia Ferrer va ser escollida com nova secretària de Sindicatura, en substitució de Ferran Costa, amb 17 vots a favor i 11 en blanc.