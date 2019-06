El Tecnyconta Saragossa disputarà la Champions

El president del Tecnyconta Saragossa, Reynaldo Benito, va explicar ahir, després de perdre a les semifinals de la Lliga Endesa contra l’FC Barcelona que la pròxima temporada disputaran la Basketball Champions League, fet que provoca que el MoraBanc Andorra sigui pràcticament un equip de l’EuroCup. D’aquesta manera, l’ACB compta amb tres places per a la competició per mèrits esportius, encara que els tricolor també podrien jugar convidats per l’organització després d’haver arribat a les semifinals. Amb les renúncies dels altres rivals, per tant, és encara més possible.

En aquest sentit, Benito va explicar que «jugarem la Champions perquè creiem en aquesta competició, anirem a quedar el més a dalt possible». «És la segona vegada que ens classifiquem per l’Eurolliga i que per diverses circumstàncies, no la podem jugar», sentenciava.

Albicy, al Zenit Sant Petersburg

Per altra banda, qui ja coneix el destí per a la pròxima temporada és Andrew Albicy. Segons va explicar Piratas del Basket ahir, finalment s’ha decidit pel Zenit Sant Petersburg, fet que s’anunciarà a la tornada de les vacances del jugador.

Pyrénées, renovat

El MoraBanc, de moment, segueix fent els deures per la temporada vinent i ahir va anunciar la renovació per dos anys més de l’acord amb Pyrénées. «És un d’aquells acords que ens donen consistència amb un dels nostres patrocinadors oficials, un dels pilars importants sobre els quals hem anat construint el projecte els darrers anys a l’elit», explicava el president de l’entitat Gorka Aixàs. Així, Pyrénées arribarà als set anys com a patrocinador.