Doria doma les aigües

L’esport andorrà torna a estar d’enhorabona. La palista Mònica Doria va aconseguir ahir una fita única per aquest esport i es va convertir en la primera andorrana a pujar al podi d’una Copa del Món de canoa i caiac, ja que va acabar en segona posició a la prova celebrada a Bratislava, tot i que podria haver obtingut la victòria perfectament, ja que finalment es va escapar per 0,17 segons. La vencedora, Claire Jaquet, va firmar 112,15 segons mentre Doria va marcar un temps final de 112,34 segons. L’andorrana va fer la millor baixada però va tenir tres penalitzacions, a les portes 10, 16 i 17, mentre que la francesa tan sols en va tenir dues.

És la primera vegada que s’aconsegueix un resultat així en aquest esport al país i, tenint en compte que aquest curs és el que s’ha d’obtenir un bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, la notícia és encara més positiva. D’aquesta manera, la palista va aconseguir ahir al matí entrar a la final. Ho va fer en desena posició, molt al límit, però a la final va treure la seva millor versió i només va donar opcions a una contrincant.

Doria, que quan va parlar amb EL PERIÒDIC encara no era molt conscient de la fita, es va mostrar molt emocionada: «És el millor que he aconseguit mai, ja que no havia fet cap medalla a categoria sènior, estic en xoc». Cal recordar que Doria es va proclamar Campiona d’Europa júnior en canoa l’any 2017. Després va fer el salt a sènior i la temporada passada ja va començar a sumar posicions interessants, aconseguint classificar-se per a la final de caiac a la Copa del Món de la Seu d’Urgell. «Estic que no m’ho crec, molt contenta», reiterava.

«La baixada ha estat molt ràpida», valorava i remarcava que «he tocat tres portes, fet que m’ha enviat al segon lloc, però he marcat el millor temps, ha sortit tot com volia». «És un canal bastant dur i potent, en un circuit de gran dificultat, per tant la valoració no pot ser una altra que molt positiva», assegurava.

«He sabut remar com sé fer, sé que sóc ràpida, la clau és mantenir el cap fresc i pensar que has d’anar a fluir amb l’aigua», manifestava i recordava que «les diferències han estat mínimes perquè he fet dos segons menys que la rival, ha estat per centèsimes». A més, va indicar que «no ha sigut massa diferent d’altres competicions perquè he entrat 10a a la semifinal». «L’única diferència és que he aconseguit remar com jo sabia que podia, a diferència d’altres finals que no havia aconseguit el millor de mi mateixa», revelava i recordava que «sempre hi ha hagut algun error que tenia una gran conseqüència». «Finalment he aconseguit eliminar-lo», sentenciava.

Objectiu: la victòria

Ara, l’objectiu serà arribar encara més lluny i mirar d’aconseguir, entre altres, una victòria i fer un gran paper a l’Europeu sub-23, que es disputa del 4 al 7 de juliol. «Cada competició és totalment diferent, no té res a veure amb el que ha passat abans, totes les noies estan allà, són molt bones i si avui [ahir] no els ha sortit, potser demà sí que ho aconseguiran», puntualitzava. «Pot tornar a passar, és un objectiu, però el nostre esport és molt injust», comentava.

Així, va recordar que «he de fer unes quantes competicions fins a mitjans de juliol molt diferents». «He de seguir amb el cap fred, queda molta feina a fer però hem de seguir per aquest camí, aquest resultat és l’empenta que ens ajudarà a seguir millorant per arribar a l’objectiu final de La Seu», remarcava. Cal recordar que al setembre es disputen els Mundials a La Seu d’Urgell. Serà la competició que servirà per escollir els participants a la cita olímpica.

«Ara veig el futur igual que abans, també tenia opcions, però hem fet una gran feina», manifestava. «La Seu és pràcticament casa meva i és assolible, la plaça olímpica potser ara si està una mica més a prop», sentenciava.