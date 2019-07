El MoraBanc comptarà amb el mateix cos tècnic

El tècnic Ibon Navarro seguirà comptant amb el mateix cos tècnic la temporada vinent. Les converses amb els ajudants i integrants de l’staff van concloure ahir permetent que es pugui fer un anunci esperat en un col·lectiu que ja acumula temporades d’experiència plegats i que amb Ibon Navarro viurà la segona temporada en l’exercici 2019-2020.

David Eudal i Paco Vázquez seguiran sent els entrenadors ajudants, Miguel Ángel Rodellar, el preparador físic, Chechu Bermudo, el delegat i David de Toro, el fisioterapeuta. Els metges de l’equip continuaran sent Jordi Verdaguer i el traumatòleg Sergi Francisco.

«Estic molt content amb la renovació de tot el cos tècnic perquè és bo mantenir les coses que funcionen i això ha funcionat molt bé», va explicar el tècnic i va afegir que «a més les coses només poden anar a millor perquè en la segona temporada ja et treus totes les pors que poguessis tenir per l’adaptació als hàbits i en la segona segur que tot anirà encara millor, és una excel·lent notícia».

Dylan Ennis, al dret de tanteig

Per un altre costat, el MoraBanc va inscriure ahir a Dylan Ennis al dret de tanteig per guardar-se els seus drets, ja que el jugador es convertiria en un altre component de la plantilla actual en marxar, perquè hauria firmat amb el Mònaco, equip contra el qual el MoraBanc va jugar l’EuroCup aquesta temporada. Tot i això, a l’hora del tancament d’aquesta edició l’acord no era oficial, però podria fer-se efectiu de manera imminent.

Comença el Camp Movistar

L’ACB va posar en marxa aquesta setmana el Camp Movistar, que arriba a la seva tercera edició després de l’èxit dels dos anteriors estius. Al costat de Movistar, i amb la col·laboració del MoraBanc, des d’aquest dilluns Encamp està acollint el primer torn d’un campus amb nombroses activitats, amb el bàsquet com a eix central d’aquestes.