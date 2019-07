El Govern entrega als bancs un conveni per cedir pisos buits

Xavier Espot ja va fer saber en campanya electoral que tenia la intenció de demanar als bancs que cedissin els pisos buits dels quals disposen al mercat de lloguer per tal de minvar la problemàtica actual en aquest àmbit. De moment, però, la proposta encara no ha rebut resposta per part de les entitats bancàries, que des de la setmana passada ja disposen d’un esborrany del conveni amb el qual s’hauria d’emparar la cessió d’immobles. Segons va indicar el cap de Govern ahir en declaracions a aquest rotatiu, els bancs s’han compromès a «donar-nos una resposta molt ràpida» per no allargar la situació més del compte.



Ara per ara, l’Executiu desconeix quants pisos exactes tenen en disposició els bancs per falta de dades, si bé les entitats financeres asseguren que són pocs. A parer del líder del Govern, però, és indiferent el nombre si la seva cessió pot ajudar a minvar la problemàtica social actual. «Jo no sé si són 100, 50 o 10 els pisos que tenen a l’abast, però encara que siguin 10 poden ajudar a 10 famílies», va afirmar. Per tot plegat considera que encara que el gest dels bancs pugui ser «simbòlic» pel que fa al nombre d’habitatges que podrien sortir al mercat, «són accions importants».



En aquesta mateixa línia, va recordar que ja al final de la passada legislatura es van tirar endavant mesures urgents per revertir la situació, malgrat reconèixer que la majoria d’elles tindran un efecte a mitjà o llarg termini. A curt termini, l’única solució és tenir més immobles disponibles. «I això només és possible fent aflorar tots els pisos que actualment no estan destinats al lloguer», reflexionava. A part dels que puguin tenir els bancs, es referia a tots aquells habitatges que estan tancats en la majoria de casos perquè els seus propietaris no els tenen declarats al seu país d’origen. «Tenim també tota una sèrie de pisos que desconeixem quants són que també podrien aforar però que hi ha unes connotacions de compromisos internacionals que no es poden posar en entredit», explicava Espot tot afegint que posar-los al mercat «comprometria la nostra reputació internacional i tots els esforços que s’han fet per deixar de formar part de les llistes de paradisos fiscals».

Una problemàtica «de país»

El cap de Govern també va incidir en què no va fer cap crítica directa ni als comuns ni als bancs per la seva implicació en la problemàtica de l’habitatge tal com publicava en l’edició d’ahir el Diari d’Andorra, si bé si que va reconèixer que va demanar a tots els agents presents a la reunió que posessin el seu granet de sorra «perquè es tracta d’un conflicte de país».