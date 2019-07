Els estanquers de l’Arieja temen un augment del contraban de tabac

Els estanquers de l’Arieja auguren un any complicat en la venda de tabac arran de l’augment del seu preu a França així com del continu tràfic il·legal que prové d’Andorra. Així va manifestar-ho el president de l’Assemblea general dels estanquers d’aquesta regió francesa, Gerard Maury, en declaracions al rotatiu La Dépêche.

Si bé va destacar que les vendes del 2018 van mantenir «una relativa estabilitat», enguany el sector està «inquiet» davant de la disminució de les vendes que ha provocat el contraban de tabac i també el tancament de la carretera d’accés al Pas de la Casa durant 18 dies fruit d’una esllavissada. «Un de cada dos paquets de tabac que circulen no s’obtenen als nostres estancs», va assegurar Maury tot subratllant que «la venda de tabac anirà perdent pes en els seus negocis de cara als propers anys». Malgrat reivindicar la necessitat de transformació i diversificació del sector, que hauria de començar a oferir altres serveis de proximitat, el representant dels estanquers va reclamar «una moratòria sobre el preu del tabac a més d’un preu únic europeu que permeti evitar-ne el tràfic il·legal».

A l’espera del preu mínim

De fet, la Llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes de tabac, que el Consell General va aprovar el passat 15 de febrer, ha de contribuir a disminuir el diferencial de preu d’aquests productes respecte als països de l’entorn. De tota manera, tal com va manifestar el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la comissió que s’ha d’encarregar d’establir aquest mínim –integrada per dos representants del Govern, un de l’Associació de Fabricants de Productes de Tabac i un altre dels comerciants de tabac– encara no s’ha constituït, ja que l’Executiu no ha validat el nomenament dels quatre responsables.

El representant dels comerciants de tabac a Andorra, Raül Calvo, va pronosticar que la feina de la comissió serà «feixuga» perquè totes les parts s’hauran de posar d’acord per crear la primera llista de preus de venda de tabac al públic. I malgrat considerar que els fabricants seran qui determinaran aquests preus, Calvo va assegurar que el sector lluitarà per «no perdre competitivitat en el futur».

Tot i així, va reconèixer que el preu del tabac perdrà atractiu i les vendes aniran a la baixa. Per això, el sector està treballant per constituir-se en associació i buscar una estratègia conjunta per gestionar el negoci. «Els comerciants som els que estem més exposats a la pressió, tant legislativa com dels clients que realitzen compres massives de tabac per destinar al tràfic il·legal»,va indicar Calvo tot lamentant la poca protecció que reben.