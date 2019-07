Les primeres cimeres de ministres iberoamericans se celebraran a la tardor

El Patronat de la Fundació de la Cimera Iberoamericana va celebrar ahir la primera reunió en la qual es va acordar diferents aspectes relatius a l’organització dels pròxims esdeveniments, com ara la celebració de la reunió dels diferents Ministres d’Afers Socials i d’Afers Exteriors de la regió, que se celebraran a l’octubre i al novembre respectivament.

En concret, els titulars de les carteres d’Afers Socials es trobaran a Andorra els dies 7 i 8 d’octubre mentre que els caps de la diplomàcia estatals ho faran exactament un mes més tard (els dies 7 i 8 de novembre). El reguitzell de trobades multilaterals s’acabarà amb la cimera de caps d’Estat i de Govern, que es durà a terme a la tardor de l’any que ve.

Durant la reunió d’ahir també es van exposar les diferents accions i el calendari d’actes que s’han de coordinar des de l’Oficina de la Cimera, que ha d’operar a través de la Fundació per tal de dur a terme tota l’operativa de la Cimera Iberoamericana 2020, com ara la contractació de serveis, l’adequació d’espais físics necessaris per a tots els actes que s’organitzaran a Andorra, el seguiment pressupostari o la comunicació. També està previst que la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, visiti Andorra els dies 22 i 23 de juliol.

La reunió d’ahir va ser presidida pel cap de Govern, Xavier Espot; i van participar-hi la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach; el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover; el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell i la ministra de Turisme, Verònica Canals. A més, a la reunió hi van prendre part els cònsols majors de d’Andorra la Vella i Canillo, Conxita Marsol i Josep Mandicó. En nom de la CEA, hi va assistir Gerard Cadena.

La patronal va enviar un comunicat recordant que la Trobada Empresarial Iberoamericana comptarà amb la participació d’empreses dels països de la regió.