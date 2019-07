El 7% del tabac que es compra fora de França prové d’Andorra

El tabac comprat a Andorra representa el 7% del total d’adquisicions de cigarretes que els francesos fan a l’estranger. Així es desprèn de les dades que va donar a conèixer ahir el govern de París, a través del Baròmetre de Salut Pública. En l’estudi, en què també s’analitzen les tendències des de l’any 2014, es destaca que l’any passat, un 16,4% dels ciutadans gals van fer la seva última compra de tabac fora de les seves fronteres. Una data que també és destacable és que a la regió d’Occitània, que és la més propera a Andorra, un 19% dels fumadors van comprar l’any passat tabac a l’estranger.

En aquesta dada, però, no s’especifica quina quantitat de tabac es va portar d’Andorra i quina de d’Espanya. A nivell global, la compra de cigarretes a Espanya, on el preu també és força inferior respecte al de França, representa el 20% de les compres totals d’aquesta mercaderia entre els fumadors francesos que decideixen proveïr-se a l’estranger.

En el text, els autors destaquen que entre el 2017 i el 2018 les compres de tabac a l’estranger van incrementar-se com a conseqüència de l’increment de preus a l’Hexàgon, on està previst que al novembre l’any que ve el preu del paquet de tabac s’enfili fins als 10 euros -actualment el menys barat costa 7,42 euros-. A l’observatori elaborat per l’organisme de sanitat francès, s’afirma que «el preu mitjà del tabac a França és superior respecte als països limítrofs» i que, com a conseqüència, «una part dels fumadors» que viuen al país «s’abasteixen a l’estranger per motius econòmics». L’increment de preus forma part de les mesures cada cop més restrictives que ha anat aprovant França en els últims anys, com ara la venda de paquets únics en què no hi apareixen la marca dels fabricants i menys atractius per fer disminuir el consum de tabac.

Al mateix temps, els autors del text diuen que també cal fer la distinció entre les compres de tabac legals i el contraban. D’altra banda, a l’estudi també es fa una radiografia de les diferències de percentatge de compra entre unes regions i unes altres. Les regions de Grand-Est i Hauts-de-France, que es troben a tocar de Bèlgica, Luxemburg i Alemanya són les dues demarcacions on els fumadors compren més tabac a l’estranger. En aquestes dues regions, la xifra s’acosta al 50%. En canvi, en altres demarcacions com l’Illa de França, la Bretanya o País del Loira la xifra és molt baixa i no arriba al 10%.

El 77,8% dels fumadors del país veí declaren haver comprat l’últim cop el tabac en un estanc o en un centre francès, si bé un 44% reconeix que ha comprat aquest producte a l’estranger almenys un cop a l’any. Més de la meitat ho fa una o dues vegades.

Finalment, els investigadors constaten que les persones d’entre 18 i 34 anys, els aturats, els fumadors habituals i els individus amb intressos elevats tenen una probabilitat «més gran» d’haver comprat tabac a l’estranger almenys tres vegades en els últims dotze mesos. El diari francès La Dépêche, el 55,5% dels paquets de cigarretes venuts a Tolosa no s’adquireixen als punts de venda habituals. Tolosa és la segona ciutat de França després de Perpinyà on els paquets de tabac es venen al mercat negre.