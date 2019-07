Gili pregunta pels tractaments de quimioteràpia al SAAS

La consellera general del PS Rosa Gili ha presentat una bateria de preguntes escrites amb les quals vol que el Govern expliqui com es gestiona el servei de quimioteràpia que el SAAS ha d’oferir als malalts de càncer. El motiu d’aquesta iniciativa és esclarir algunes queixes que han conegut sobre diferents problemes que hi hauria en el subministrament del tractament als afectats per aquesta patologia.



En l’escrit tramitat ahir a Sindicatura, Gili demanda en primer lloc conèixer «com funciona la distribució de medicaments per a la quimioteràpia per als malalts de càncer» i si «el SAAS disposa d’estoc d’aquesta medicació de manera que no es faci esperar als pacients que la necessiten, evitant-los un patiment innecessari», així «com s’organitza la gestió».



La consellera també vol que s’expliqui «on s’encarreguen aquests medicaments» i «quants laboratoris farmacèutics subministren al SAAS». A més, demana «quants dies triguen els medicaments a arribar al país de manera habitual», «quin càrrec ocupa la persona responsable que s’encarrega de la comanda d’aquests medicaments» i «la responsable que s’encarrega de tot el procés del subministrament als pacients».



Per últim, pregunta si «té constància el Govern d’alguna incidència amb la distribució dels medicaments per a la quimioteràpia al SAAS». També vol que l’Executiu expliqui «la demora que hi ha hagut en alguns casos».



Gili va explicar que la motivació de les preguntes rau en el fet que «ens ha arribat que hi ha problemes de cara al subministrament» dels medicaments. Per això, «amb aquestes preguntes volem entendre què és el que passa».