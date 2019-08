Una dona resulta ferida al bolcar el seu vehicle a Fontaneda

Una turista de 60 anys va resultar ferida ahir pel matí després que el vehicle que conduïa, un Fiat Panda amb matrícula espanyola, bolqués al punt quilomètric 0,450 de la carretera de Fontaneda.

Segons va informar la Policia, els fets van tenir lloc al voltant de les 9.20 hores del matí i només s’hi va veure implicat el vehicle conduït per la dona ferida. Des de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell van informar que la dona va ser donada d’alta ahir amb contusions múltiples.

Tall del túnel de la Tapia

En relació amb la circulació viària, el Departament de Mobilitat va informar ahir, a les 11.15 hores del matí, a través de les xarxes socials d’un tall temporal al túnel de la Tapia en ambdós sentits de la marxa per tasques de manteniment. Segons va poder saber aquest mitjà, la raó d’aquest tall no programat va ser fruit d’una «avaria tècnica» per la qual es van veure obligats a tancar la circulació de vehicles ja que «no es podia garantir la seguretat». Així doncs, hora i mitja més tard el compte oficial de Mobilitat va anunciar la fi dels treballs.

La decisió va generar malestar entre alguns usuaris que van protestar per l’hora en la qual s’estaven realitzant aquestes tasques de manteniment, ja que van generar retencions que almenys arribaven fins a la rotonda de la Margineda. Com a conseqüència, la circulació viària dels voltants de Sant Julià de Lòria va tenir un trànsit dens de tres quilòmetres en sentit nord i sud.

Precisament el passat divendres agents de Mobilitat van detectar una incidència al radar de la sortida sud del túnel. Des de llavors el giny està inoperatiu a causa d’uns desperfectes als vidres que protegeixen la càmera. Tot i que encara es desconeixen les causes, s’especula amb la possibilitat que els desperfectes hagin pogut estar ocasionats per l’impacte d’una pedrada o d’uns trets.

Des de Mobilitat ja van passar l’informe de l’avaria però van assegurar que «fins després de les festes» no tornarà a estar operatiu. El Cos de Policia va obrir una investigació per aclarir els fets, que poden haver estat per un acte d’incivisme o un de vandàlic. De confirmar-se l’atac al radar, el cas s’emmarcaria en el relat de successos incívics dels últims dies al Principat.

Tall al carrer Prat de la Creu

D’altra banda, aquesta passada nit de les 22.00 a les 2.00 hores es va tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa al carrer Prat de la Creu, a l’alçada dels números 15 a 25, amb motiu de l’estacionament i els treballs d’un camió-grua.